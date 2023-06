Madagascar: Relance tourisme - Le tourisme sans frontières revient

Les différentes actions de relance du tourisme à Madagascar et également à Mahajanga commencent à porter leurs fruits.

La mission du vice-président du conseil d'administration (CA) de l'office national du tourisme à Madagascar (ONTM) et non moins président du CA de l'office régional du tourisme Boeny (ORTB), Eric Razafimaitra, à Paris la semaine dernière a permis d'obtenir de bonnes nouvelles pour le secteur. La bonne nouvelle est surtout le retour de l'ONG Tourisme sans frontière (TSF) à Madagascar. Mais le plus important est aussi la nomination d'Éric Razafimaitra au poste de délégué permanent de TSF à Madagascar. C'était durant l'assemblée général de TSF le 6 juin dernier à Paris. Il a représenté le pays à cette assemblée générale. « L'ONG Tourisme Sans Frontière l'ONG française est partenaire en appui technique des destinations émergentes.

L'assemblée permet à des pays ou destinations de participer et demander un soutien technique ou financier auprès de cette ONG », a précisé le délégué permanent de TSF à Madagascar. Plusieurs points étaient axés sur cette réunion dans l'Hexagone et dont ce qui concerne particulièrement Madagascar. Concernant le cas de la région Boeny et Mahajanga en particulier, la collaboration entre l'ONG TSF et l'ORT Boeny est renouvelée. Rappelons que des actions ont été appuyées par le TSF a en appui technique de la destination Mahajanga grâce à la convention entre la ville de Mulhouse et celle de Majunga depuis 2012.

Travail

Dans le temps, le travail, a résulté à la participation de l'Office de tourisme de Majunga au salon Solidarissimo et la participation de Madagascar dans ce même salon en 2013. Des projets seront en études par l'ORTB et seront envoyés à TSF pour le lancement de cette nouvelle collaboration. Il s'agit entre autres du futur jumelage de la ville de Mahajanga et une ville en Alsace. La présentation du projet sera effectuée par le représentant de la mairie de Mulhouse et Colmar à la prochaine Assemblée générale du TSF. L'initiative de TSF de reprendre la coopération est motivée par la participation de Madagascar lors du dernier salon Solidarissimo à Colmar en Novembre 2022. La possibilité de participation de Madagascar et de Mahajanga pour cette édition de 2023 en est aussi un des motifs.