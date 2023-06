Madagascar: A la découverte de notre nouveau « Naïf »

Midi Madagasikara fête cette année ses 40 ans et il a accompagné durant ces quatre décennies trois générations de lecteurs.

Depuis le 18 août 1983, ils ont pris l'habitude de sourire ou même de rire en découvrant à la Une de leur quotidien , « Le Naïf » qui traite, en une phrase ou en quelques mots, un trait marquant de l'actualité du jour. C'est le grand savant Einstein qui a inspiré cette rubrique et qui l'a illustré parfaitement, puis à la fin des années 90, ce fut l'une de nos plus grandes sommités scientifiques, Albert Rakoto Ratsimamanga, qui lui a succédé. Et aujourd'hui, c'est au tour de M. Willy Andriambelo, l'époux de la fondatrice de notre journal, Mme Marthe Rajaofera Andriambelo d'en être, à partir de maintenant, la figure souriante.

A la découverte de notre nouveau « Naïf »

M. Willy Andriambelo est une personnalité rayonnante qui a toujours été présente aux côtés de l'équipe de Midi Madagasikara. Il l'a aidé à grandir et à se développer pour devenir ce grand quotidien malgache. Au retour de France, où il a fait ses études d'architecte, il a dessiné les plans de nombreux ouvrages marquants de la ville d'Antananarivo et a ainsi été à l'origine de ce cachet original de la capitale. C'est aussi un mélomane et un artiste plein d'humour et de spiritualité. Il a toujours participé à l'élaboration du journal, n'hésitant pas à proposer des magazines pour accroître l'intérêt des lecteurs.

C'est ainsi que s'est accrue la notoriété de notre quotidien devenu l'un des leaders de la presse malgache. Aujourd'hui, c'est à raison qu'il succède à ses deux illustres prédécesseurs et qu'il incarne ce « Naïf », devenu un des emblèmes de notre journal. Il tourne cette année une nouvelle page de son histoire. Il a évolué et est devenu un outil de communication moderne. Mais c'est l'auguste visage de celui que nous considérons comme notre « raiamandreny » qui sera en haut et à gauche de la une de notre quotidien.