Madagascar: MCB / Programme Sunref - Promotion des investissements verts à Madagascar

Le programme Sunref (Financement de l'utilisation durable de l'énergie et des ressources naturelles) travaille en partenariat avec la banque MCB en vue de promouvoir les investissements verts à Madagascar.

Initié par l'Agence Française de Développement et soutenu financièrement par l'Union européenne, ce programme vise à appuyer la transition énergétique et écologique à Madagascar. « Ce programme comprend un appui au titre de prêt bancaire qui est structuré dans le cadre du partenariat avec la banque MCB et d'une subvention à l'investissement de sorte à accélérer les équipements des clients de la banque, en l'occurrence. Il y aura également un appui en expertise technique, qui permet de renforcer la bancabilité des projets tout en apportant une garantie technique neutre et indépendante à toute entreprise intéressée par ces investissements verts », a exposé Samir Belrhandoria, chef de projet de l'assistance technique de Sunref Madagascar, lors d'une conférence sur les opportunités de la finance verte, qui s'est tenue récemment au siège de la banque MCB à Alarobia.

Partage d'expériences

Et lui de préciser que le programme Sunref s'adresse à l'ensemble des entreprises malgaches, soucieuses d'entrer dans la transition énergétique et écologique ou soucieuses de s'équiper pour respecter les cahiers de charge, fixés par leurs donneurs d'ordre internationaux. Les entreprises, qui veulent maintenir leur image en termes de responsabilité sociétale et environnementale, sont également sollicitées. Il est à noter que la banque MCB a déjà accordé des crédits aux promoteurs de projets d'investissements verts visant à promouvoir cette finance verte dans le cadre de son engagement continu pour une démarche éco-responsable et durable. Leurs projets touchent différents domaines dont, entre autres, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, le recyclage et l'économie circulaire, la gestion durable des ressources naturelles, ainsi que la gestion des déchets et le traitement des eaux usées. Lors de cet événement, les entreprises bénéficiaires de ces initiatives vertes ont également partagé leurs expériences et des bonnes pratiques.

%

Prêt bancaire d'un million d'euros

Par ailleurs, le chef de projet de l'assistance technique de Sunref Madagascar, Samir Belrhandoria, a soulevé que les entreprises éligibles peuvent bénéficier d'un prêt bancaire allant jusqu'à un million d'euros, avec une possibilité d'initier des projets standards de petite taille. « Ces projets standards seront financés jusqu'à une valeur de 150 000 euros afin d'équiper les entreprises engagées dans les projets verts. L'octroi de ce financement sera approuvé directement par la banque MCB, notre partenaire. Le programme Sunref offre également un appui en assistance technique permettant aux entreprises éligibles de bénéficier des subventions et de l'accompagnement jusqu'à la réalisation de leurs projets. Outre les subventions à l'investissement offertes, des taux d'intérêt plus attractifs sont en même temps accordés pour toute demande de crédit bancaire. La finalité étant d'augmenter les impacts sociaux et environnementaux de ces investissements verts », a-t-il conclu.