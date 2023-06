Madagascar: Roro Rakotondrabe - « Je n'ai aucune couleur politique quand il s'agit de football »

interview

Le premier match officiel de Roro Rakotondrabe à la tête des Barea A s'est soldé par un score nul et vierge contre le Ghana au Stade de Mahamasina, dimanche dernier. Les commentaires et les débats fusent de toutes parts. Invité de l'émission « A vous la parole », le technicien malgache répond sans complexe aux questions des lecteurs et des « followers » de MIDI Madagasikara. Interview.

Quelques jours après le nul contre le Ghana, quel est votre état d'esprit ?

« Je vais très bien et toutes les pressions commencent à redescendre. Si les résultats étaient différents, nous savons tous ce qui se serait passé ».

Qu'en est-il de votre intégration au sein des Barea A ?

« Il y a toujours une appréhension quand il s'agit d'un changement, surtout lorsqu'on a deux niveaux techniques différents. Ce n'était pas facile surtout avec un aussi court délai de préparation, mais heureusement, j'ai un bon staff technique et des collaborateurs ».

Pourquoi avoir choisi de convoquer et de titulariser des joueurs sans club ?

« Honnêtement, il faut le dire, Romain Métanire a fait partie des trois meilleurs joueurs lors du match. Il a répondu présent. Nous avons discuté et il est venu. Il est exemplaire pour l'équipe que ce soit dans les comportements sur le terrain, en dehors du terrain et à l'hôtel. Les jeunes ont beaucoup à apprendre sur sa régularité et sa discipline. Quant à Ibrahim Amada, il n'a pas été convoqué dans la première liste. Je lui ai dit que s'il se forme, il pourrait réintégrer le groupe. Il était assidu et toujours présent lors des entraînements bi-quotidiens. Il a joué dimanche et a répondu aux attentes également ».

%

Des joueurs cadres de l'équipe n'ont pas été appelés lors de cette cinquième journée des éliminatoires de la CAN comme Rayan, Loïc et Marco. Est-il possible de les revoir au sein des Barea ?

« C'est une évidence, ils seront rappelés. La femme de Rayan vient d'accoucher vendredi dernier à La Réunion. Il est venu spécialement le dimanche matin et est reparti le lundi après le match, ce qui signifie qu'il reste attaché au groupe. J'ai eu Marco et Loïc lors de mon passage en France et ils seront présents s'ils sont en forme au mois de septembre ».

Qu'en est-il de votre relation avec le directeur technique national, Rado Rasoanaivo ?

« C'est mon supérieur. Rado et moi étions déjà de bons amis avant même ma nomination car nous avons joué ensemble auparavant. Nous discutons beaucoup et tout se passe bien, la relation et les échanges passent très bien ».

Rakool était toujours titulaire lors du CHAN en Algérie. Quelles sont les raisons de sa non titularisation dimanche contre le Ghana ?

« J'ai un message à vous faire passer, chers journalistes. Est-ce vraiment le moment, à quelques jours du match, de publier des informations sur Koloina ? L'article a eu un impact sur le moral du joueur. Le fait de ne pas l'avoir aligné, c'était pour le préserver ».

Pourquoi n'avez-vous pas appelé Raniry au sein de votre staff technique ?

« C'était mon entraîneur au sein du BFV. Il a déjà pris de l'âge et j'ai décidé aussi d'appeler des personnes qui pourraient apporter un plus pour moi, pour mon staff et pour le football malgache. J'ai appelé Gilles Hugon, mon ancien directeur au Barea Academy U17 ».

Pourquoi avez-vous appelé ces deux techniciens étrangers dans votre staff ? Est-ce que vous ne faites pas confiance aux techniciens malgaches ?

Cette question apparaît comme le cas des expatriés et des locaux. Ce sont mes choix personnels, je ne rabaisse pas les techniciens malgaches, mais je connais Gilles Hugon et sa manière de travailler. Le haut niveau commence par un petit détail et il faut toujours apprendre des autres ».

Comment se passe votre relation avec Nicolas Dupuis. Est-ce que vous êtes totalement indépendant à la tête des Barea ?

« C'est un entraîneur et il connaît les attributions et fonctions d'un coach. C'est un collègue et on se respecte. Nicolas Dupuis n'a plus rien à voir avec les Barea A. Et plus tard, moi aussi, je serai comme Dupuis, lorsque je ne serai plus à la tête de la sélection ».

Beaucoup remarquent votre présence aux côtés des politiciens ? Est-ce que vous faites de la politique ?

« Non, je ne fais pas de politique. Je suis ouvert à tout le monde et je n'ai aucune couleur politique quand il s'agit de football. J'assiste à toutes les invitations dans le monde du football tant que je suis disponible ».

Fidy Rasoanaivo, coach du club M, votre ancien coéquipier au sein du BFV a fait le pari de qualifier Maurice pour la CAN 2025. Peut-on s'attendre à un cas similaire pour les Barea ?

« Pour Fidy Rasoanaivo,sa mission est claire, c'est de qualifier le club M pour la CAN 2025. Mon contrat pour le moment se limite aux deux matchs de qualification pour la CAN 2023 et les Jeux des Iles. Nous verrons ce qui se passe ensuite, si je suis retenu à la tête de la sélection ».

Comment allez-vous préparer le match contre l'Angola en septembre? Est-il possible de voir de nouveaux joueurs ?

« Notre objectif est de convaincre de nouveaux joueurs pour étoffer l'équipe des Barea. Nous devons discuter de vive voix avec les joueurs comme Lilian, Ludovic Ajorque, Pelmard et bien d'autres ».