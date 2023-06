Madagascar: Santé de la reproduction - Hausse du taux de prévalence contraceptive

Le taux de prévalence contraceptive à Madagascar est passé de 41% à 55%. Des défis restent encore à relever pour atteindre les 60% prévus d'ici à 2030 selon l'engagement de Madagascar dans le « family planning 2030 ».

Des avancées. Madagascar par le biais du président de la République a signé en 2021 le « Family Planning 2030 » destiné à améliorer l'accès à la planification familiale. Dans cet engagement, le pays vise d'ici à 2030 à augmenter la prévalence contraceptive moderne à 60% mais où en sommes-nous actuellement ? Le Pr Zely Arivelo Randriamanantany, ministre de la Santé publique, a fait le point sur la situation, hier, lors de la célébration du 30e anniversaire de Marie Stopes Madagascar (MSM) lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Anosy. « Il reste 5% d'objectif à atteindre puisque nous en sommes actuellement à 55%. En terme de nombre de nouvelles utilisatrices, il reste donc à en convaincre 500 000 sur tout le territoire national », a-t-il souligné. Ce progrès a été enregistré grâce à la collaboration du ministère avec ses partenaires comme MSM qui s'est imposée comme l'une des principales actrices dans le domaine de la planification familiale.

Réalisations

La célébration de leur trentenaire a permis à MSM de faire le bilan de leurs réalisations. « 4 millions de femmes et hommes ont pu recevoir des services de haute qualité, notamment des méthodes de planification familiale, accouchements, vasectomies, dépistages et traitements de cancer du col de l'utérus et d'IST. Près de 12 millions de méthodes de planification familiale ont été offertes depuis l'année 1992 », selon Lalaina Razafinirinasoa directeur Afrique Francophone Marie Stopes international. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres mais pour les années à venir, MSM ambitionne de consolider le partenariat avec le secteur public et privé pour le renforcement du système de santé, d'élargir les zones de couverture au niveau communautaire et d'intégrer les innovations et les adaptations en matière de santé maternelle et reproductive.