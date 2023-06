Madagascar: Salon du Trail - UTOP présent à La Réunion

L'association Ultra Trail des O Plateaux (UTOP) participe au premier Salon du Trail et du Vélo de l'océan Indien qui se déroule actuellement au Parc des Expositions de la Nordev Saint Denis, à La Réunion.

Deux Malgaches membres du comité exécutif de l'UTOP y sont présents pour faire connaître au grand public le plus grand trail de Madagascar L'événement a débuté hier et ne prendra fin que ce dimanche. Après l'engouement lors de la 14e édition le mois de mai dernier, l'UTOP se prépare déjà à la prochaine édition prévue pour 2023. La course est très connue par son Ultra 126 km, mais il y a des courses pour toutes les catégories. Sportifs, coachs, clubs, associations, plus de 50 exposants sont présents pendant quatre jours. L

'objectif est de regrouper les acteurs du sport de plein air et du sport en salle afin de conseiller au mieux débutants et chevronnés. De ce fait, les organisateurs attendent plus de 18 000 personnes. « On a voulu fédérer tous les acteurs du trail, du vélo et du sport en général. Les grandes enseignes sont présentes, mais également les équipementiers, les sportifs de haut niveau, les coachs sportifs, les représentants de salles de sport, mais aussi ceux des produits de diététique sportive », a fait Hassen Patel, l'un des organisateurs du salon.

Les exposants profitent du salon pour proposer des promotions sur leurs produits et les prestations. Une quinzaine de conférences sont prévues avec notamment Eric Lacroix, spécialiste du trail et Emilie Maroteaux, traileuse professionnelle.