Madagascar: Association Soatata - 20 ans d'actions pour les enfants du Sud

2 000 enfants et plus ont bénéficié des initiatives de l'Association Soatata dans le Sud de Madagascar pendant ses vingt années d'existence. Avec ses 65 membres bénévoles, l'association oeuvre dans la promotion de l'éducation et de la culture du Sud dans plusieurs localités du Sud.

On peut citer les communes de Toliara, Ejeda, Fodadrevo, Ampanihy, Itampolo, Androka, Lavanono, Ambovombe et Tsirangoty. Construction de bâtiments scolaires, distribution de fournitures scolaires : livres, kits et ordinateurs font partie de la longue liste des diverses actions qui ont été menées dans lesdites communautés. À cela s'ajoutent des activités de collectes de fonds. Outre le domaine de l'éducation et de la promotion culturelle, l'association Soatiana oeuvre également dans des projets environnementaux et sportifs. Cette année, un complexe sportif composé d'un terrain de foot avec des gradins est en cours de construction du côté de Lavanono. Toujours dans cette localité, une cantine scolaire approvisionnée par le Programme Alimentaire Mondiale a été ouverte en 2021.

Une cérémonie a été organisée le 17 juin dernier au Jardin de la Ménagerie dans la ville de Sceaux, France, pour marquer les 20 ans de l'association Soatata. Elle a été honorée par la présence de l'ambassadeur de la République de Madagascar en France, Olivier Hugues Rija Rajaohnson et du maire de la Ville de Sceaux, Philippe Laurent.