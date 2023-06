Madagascar: Récidive - Un ex-détenu croupit de nouveau en prison

Un escroc de haut vol se trouve en détention préventive à Miarinarivo depuis mercredi. Il dirige un groupe criminel dans le district de Soavinandriana, selon la police nationale.

Pour escroquerie, un multirécidiviste, 46 ans, est en prison, à Miarinarivo, depuis mercredi, et sera jugé le 12 juillet. Il disait pouvoir fabriquer des billets de banque. D'après lui, le coût pour réaliser deux cent millions d'ariary est de cinq millions d'ariary. Mais tout cela n'était que de la pure arnaque. En septembre 2022, deux femmes l'ont vu faire une démonstration. Il met dans une cuvette une pile d'enveloppes avec de l'eau. Il les pulvérise d'un liquide noir. Peu de temps après, les papiers se dissolvent et l'argent qu'il a caché bien à l'avance apparait. Convaincue, l'une des femmes lui a donné les cinq millions d'ariary pour acheter les matières nécessaires.

Il lui a expliqué qu'un flacon contenant le liquide était cassé et il faut en trouver un autre, donc deux millions d'ariary. Puisqu'elle n'a pas cette somme, elle en a demandé à son amie qui, elle aussi, s'est fait rouler dans la farine. L'escroc a, à son tour, donné l'argent à son coauteur. Il fait semblant de l'envoyer acheter le liquide. Il reçoit ensuite un appel téléphonique, disant qu'il a le produit et qu'ils peuvent maintenant travailler . Puis, son émissaire lui raconte, également par téléphone, qu'il a été démasqué et il est mieux que tout le monde se disperse vite. À ce moment-là, il rassure ses victimes qu'il doit régler la situation et façonnera les billets plus tard. Depuis, il a inventé d'autres problèmes et leur a pris trois millions d'ariary.

Elles se rendent compte qu'elles ont été dupées. Leur arnaqueur et sa femme acceptaient de restituer leur argent, les amenant à retirer leur plainte. Or, ils auraient manqué à leur promesse et ont proféré des menaces à leur encontre. En tant que maître des poursuites, le ministère public a ordonné le « déferment » du dossier et mis le prévenu en prison. Au fait, il est également happé par un dossier de meurtre, à Mateloana Ankazomiriotra. Il est reparti libre après son examen au tribunal d'Antsirabe et dirige une bande de malfaiteurs à Soavinandriana, selon l'officier de police Tsiorinirina Razanajatovo, chef du commissariat du district.