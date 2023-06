Madagascar: Fête de l'indépendance - Les jouets vendus deux fois leur prix

À l'approche de la fête de l'indépendance, les jouets et les lampions gagnent du terrain sur le marché.

Les lampions sont les plus demandés mais les jouets aussi en font partie très particulièrement. Par contre, les prix des jouets augmentent deux fois plus que d'habitude. « C'est une opportunité pour nous de gagner aussi un peu d'argent pour faire la fête. Les parents consacrent ainsi des sommes inimaginables à chaque fête pour ses enfants », explique Avotiana Ratoejanahary, vendeur des jouets à Tsaralalana. Le mois de juin est la fête des enfants pour Madagascar. C'est un moment pour les récompenser des choses bien faites.

A part le mois de décembre, à l'occasion du Noël, le partage est également un état d'esprit du mois de juin. On peut trouver des jouets allant jusqu'à 100 000 ariary pour les jouets d'un design très classique. Il y a 2 mois, les petites voitures assorties se vendaient à 12 000 ariary, aujourd'hui, elles se vendent jusqu'à 25 000 ariary. « Les jouets font partie du mois de juin. On achète même si on constate une montée progressive des prix », s'expriment les parents. Les clients se sont préparés à la monté de ces prix.

Les lampions et les nourritures

D'autres ont déjà acheté depuis une semaine et s'aperçoivent de cette montée brusque des prix. « Heureusement qu'on a pris la peine d'acheter en avance », jouissent ces parents. Les enfants Malagasy réclament toujours des lampions que ce soit les artisanaux que les importés. Le prix a aussi subi cette augmentation si on se réfère au prix de la semaine dernière. Tout est dans le même cercle. Ce coût de la vie augmente chaque mois selon les dires des vendeurs et même les gadgets pour la fête de l'indépendance sont entrainés dedans.

Les fournitures n'ont pas réduit ces prix, donc les produits finis suivent de même leur cours. Les jouets, les lampions ainsi que la nourriture vont de pair pour une fête. Heureusement les plats de prédilection des fêtes n'ont pas trop subi une hausse des prix. « Les volailles se vendent maintenant au prix normal comme à l'habitude des clients. Les oies à 90 000 ariary pour les plus grands, les poulets à 35 000 ariary », énoncent les vendeurs à Antohomadinika. Les viandes de boeufs et de porcs sont restées à leur prix normal. Se préparer pour l'imprévisible aussi est obligatoire et très indispensable à chaque fête comme celle-ci.