Madagascar: Partenariat - Le secteur privé appuie les collectivités décentralisées

Le partenariat entre les collectivités décentralisées et le secteur privé est un moteur de développement.

La commune de Talatamaty et ses collaborateurs sont des bons exemples. La commune de Talatamaty respire. Elle a pu offrir des vivres aux familles les plus vulnérables de la commune, à l'occasion de la fête de l'Indépendance. La société E-toile, une société textile Belge sise à Talatamaty, a remis trente-cinq sacs de riz, et de l'aide pécuniaire, aux habitants de cette commune et au ministère du Travail, de l'emploi, de la fonction publique et des lois sociales. Les vivres ont été distribués, hier.

Si cette commune se développe, ce serait essentiellement, grâce à sa coopération avec le secteur privé. « C'est un grand avantage d'avoir de nombreuses entreprises privées qui siègent dans notre arrondissement. Elles sont des soutiens indéfectibles, au développement », lance le maire de Talatamaty, Elie Dominic Raharinoasy. Il souligne que des routes, des écoles primairespubliques, et le centre de santé de base (CSB), ont pu être réhabilités ou sont en cours de réhabilitation et équipés, grâce à ses partenaires. « Ils viennent appuyer nos projets. D'autres paient régulièrement les ristournes et les taxes sur la propriété foncière.

C'est ce qui nous permet de réaliser des travaux », enchaine Elie Dominic Raharinoasy. Les subventions du Fonds local de développement (FDL), à hauteur de 25 millions d'ariary par an, et ses fonds propres ne suffiraient pas pour financer tous les investissements de la commune. « Il faut mettre en avant le partenariat public-privé. Cela ne doit pas rester des paroles en l'air. Pour nous, c'est quelque chose qui est une réalité, et qu'on pratique à notre niveau. Ce n'est pas vraiment par intérêt qu'on le fait. Cela fait partie de la vision de la société et du groupe.

%

La société E-toile fait partie du groupe Belge Alsico, qui est le numéro deux au niveau mondial de vêtement de travail. Nous avons une politique sociale, que nous menons dans le monde entier, à travers les différentes sociétés du groupe. Lors de la Covid-19, nous avons soutenu différentes entités, dont nos travailleurs. Nous avons participé à l'effort de solidarité national, en fournissant des masques, des vêtements, pour les entités publiques », a déclaré Bernard Iserentant, Managing director auprès de la société E-toile.