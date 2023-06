Tunisie: Bac 2023 - Les moments émouvants de la moisson

Et la liste des lauréats semble faire l'honneur, en termes du nombre d'admis distingués et des régions classées en tête de peloton. Ça vaut bien la messe !

Hier, vendredi, c'était un jour pas comme les autres. Le jour de la récolte scolaire, en quelque sorte. Les résultats du bac 2023, dans sa session principale, furent annoncés par SMS. Et les youyous, signe de joie et d'euphorie, éclatèrent depuis nos foyers et les félicitations des proches et des amis fusaient de toutes parts. Et les bonnes nouvelles avaient éclairé les visages.

Très heureux, soulagés, les parents, ces combattants dévoués étaient émus jusqu'aux larmes, ces larmes qui en disent long sur les sacrifices qu'ils ont consentis à longueur d'une année scolaire si pénible et malmenée par un mauvais élan syndicaliste. Mais, aussi, de la patience et ô combien de temps et d'argent investis dans leurs enfants. Il n'y a pas une seule famille tunisienne qui ne compte, en son sein, au moins un candidat au baccalauréat. Ce fameux Bac qui nous représente et qui constitue le sésame de tous les débuts. Tant il est vrai qu'il couronne, de succès, tout un parcours scolaire souvent truffé de surprises et de labeur, non sans difficultés. Le bac étant perçu, de par ses significations à bien des égards, une voie royale d'accès à plusieurs autres paliers, non de moindre importance.

Hier, en dépit de la canicule, mais aussi du constat inquiétant que présente l'école publique, personne n'a raté ce rendez-vous festif de l'année. Les résultats ont été, assez tôt, proclamés, brisant le rythme des vacances et cédant la place à de longues veillées de festivités inoubliées. Et c'est heureusement que nos candidats viennent de récolter les fruits de leurs efforts fournis tout au long de l'année. Et c'est tant mieux qu'on en arrive là, avec un taux de réussite à la session principale dépassant 36%, comme l'a déjà communiqué hier le ministre de l'Education.

Et la liste des lauréats semble faire l'honneur, en termes du nombre d'admis distingués et des régions classées en tête de peloton. Ça vaut bien la messe ! Sauf que dans d'autres gouvernorats, moins favorisés, des élèves candidats n'ont pas, jusqu'ici, trouvé leur compte. Cette injustice nous impose, plus que jamais, de réviser nos comptes et de nous attaquer, sans tarder, à la mise en oeuvre du projet de la réforme éducative. Le ministre de tutelle devrait, ce alors, prendre les taureaux par les cornes, afin de changer la donne.