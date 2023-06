Tunisie: «Doc House» présente la 3e édition de la rencontre annuelle des professionnel.le.s du Documentaire «Point Doc» - Qu'en est-il du documentaire ?

Une rencontre de 3 journées pendant lesquelles, professionnel.le.s, festivals, chaînes de TV, mécènes, organisations et institutions de film tunisien.ne.s, régional.e.s et international.e.s ont pu faire le point sur des thématiques qui sont au coeur du documentaire.

«Doc House» a organisé, les 22, 23 et 24 juin 2023, la 3e édition de la rencontre annuelle des professionnel.le.s du Documentaire «Point Doc» qui s'est tenu à l'Institut Français de Tunisie.

Pour rappel, «Doc House» est une organisation indépendante à but non lucratif qui a été fondée en 2018 par un collectif d'artistes et d'opérateurs culturels. Elle oeuvre à promouvoir la production, la distribution et le réseautage professionnel liés au Documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord.

Après deux premières éditions, son projet «Point Doc» revient pour une nouvelle édition riche en interactions et en réflexions à travers une série de panels, de rencontres (Meet) de séances de pitching, une masterclass de Nadia Touijer sur la réécriture et rapport à la matière filmée en montage documentaire et deux projections de films. L'objectif étant de mettre sous la loupe les problématiques urgentes et importantes liées au documentaire dans un contexte mondial en perpétuel changement.

Les projets sélectionnés pour participer aux séances de pitching sont : «Je voyage vers mon corps» de Besem Ben Brahim, «A coeur ouvert» de Abdallah Yahya, «Maudite aphrodite» de Karim Souaki, «Dans le bruit des sens» de Jasser Bachir Oueslati et «La fausse du destin» de Marwa Tiba.

Ces projets seront jugés par un jury composé de professionnels du secteur à savoir : la productrice et consultante en scénario Lina Châabane, le réalisateur Mourad Ben Cheïkh et la cheffe monteuse Nadia Touijer.

Deux projections-débats sont programmées dans cette 3e édition du «Point Doc» :

La première est de «Home is somewhere else», un documentaire d'animation américano-mexicain, sorti en 2022 et écrit et réalisé par Carlos Hagerman et Jorge Villalobos. Le film, qu'on a pu visionner hier, offre une perspective intime et personnelle sur les coeurs et les esprits des jeunes migrants mexicains sans papiers aux USA.

Ce soir, à 18h00, aura lieu la projection du film «Nous, Étudiants!», de Rafiki Fariala et sorti en 2022. Rafiki nous y montre ce qu'est la vie des étudiants en République centrafricaine, une société brisée où les jeunes continuent de rêver à un avenir meilleur pour leur pays.