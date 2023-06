Tunisie: Bac 2023 | Kairouan - Un taux de réussite de 30,41%

Le véritable secret de leur réussite réside dans leur persévérance, le travail assidu et continu, le bon encadrement familial et scolaire, ainsi que le fait d'aborder les épreuves du bac avec sérénité et confiance.

Une ambiance d'attente fébrile mêlée d'espoir et d'appréhension a débuté à partir de jeudi dans les foyers et dans les différents lieux publics où les jeunes et leurs parents ont été enfin soulagés hier après avoir reçu sur leurs téléphones portables des SMS comportant tous les détails des résultats du bac : la décision, les notes obtenues dans les différentes matières, la moyenne à l'examen et la moyenne définitive.

Cris de joie et des youyous

Dans les quartiers populaires, des cris de joie et des youyous fusaient de tous les côtés, mais des sanglots éclataient parfois. Ainsi, on a pu assister à des scènes émouvantes de bonne humeur, de consolation et de félicitations.

Notons que tous les candidats ont préféré utiliser tout d'abord les moyens sophistiqués pour en finir avec la pression de l'attente et pour apprendre la nouvelle avant l'heure, ce qui leur laissera plus de temps pour préparer éventuellement la session de contrôle.

Malek et Omrane Azouzi, deux jumeaux de la section technique (lycée Ibn El Jazzar), sont très heureux d'avoir tourné ensemble la page du secondaire, en obtenant la mention assez bien : «Nous dédions ce succès à nos parents qui nous ont beaucoup encadrés durant tout notre parcours scolaire, ainsi que nos enseignants qui nous ont beaucoup encouragés».

Par ailleurs, la meilleure moyenne enregistrée à l'échelle de la délégation de Bouhajla a retenu notre attention. Il s'agit de Meriem Issaoui (sciences expérimentales) du lycée Tahar-Haddad qui a obtenu 17,48. Issue d'une famille modeste, elle n'a jamais eu recours aux cours particuliers, faute de moyens financiers : «Si j'avais suivi des cours privés, j'aurais pu avoir 19 de moyenne. Mais je suis heureuse d'être la première durant toute l'année scolaire...».

Quant à la candidate Yasmine Nouisseb (de la section sciences expérimentales) du lycée Okba, elle a été admise avec la mention assez bien et tient à remercier tous ses enseignants qui, malgré la rétention des notes, n'ont pas hésité à se sacrifier pour le bien de leurs élèves, même les week-ends et les jours fériés...

Meilleure moyenne du gouvernorat

Au vu des résultats de la session principale du Bac, le gouvernorat de Kairouan occupe toujours les dernières places. Ainsi, cette année, il est classé 22e à l'échelle nationale et le taux global de réussite dans le gouvernorat est de 30,41, puisque sur les 5.297 candidats, il n'y a eu que 1.611 candidats admis. L'année dernière, le gouvernorat était classe 22e à l'échelle nationale et en 2019, il était classé 21e.

En outre, la région n'a enregistré aucun lauréat à l'échelle nationale. Le meilleur score à l'échelle régionale a été réalisé par la candidate Alaâ Rafraf du lycée pilote (19,35) de la section mathématiques, suivie par Nour Saïed (sections sciences expérimentales) (19,30) du lycée pilote, puis par Jassem Zaïri (18,89) de la section technique du lycée pilote.

