Angola: Ngeya - Onze groupes clôturent le festival musical et culturel

Luena (Angola) — Onze groupes de musique et de danse folkloriques de la région orientale du pays clôturent ce samedi, à Luena, le 1er Festival musical et culturel Ngeya des provinces de Moxico, Lunda Sul et Lunda Norte.

Il s'agit des groupes Nejas, Ihalo, Marimba Kayowe, Wino Wa Tembo et Nhamusso (de Moxico), Zango Tchissela, Mba Heza Mitingui et Kulimuka Tchiyanda (Lunda Sul), Txako Txa Utxokwe, Mwesseke Utalé et Maringa do Primeiro de Maio (Lunda Nord).

Sur la scène du Monument de la Paix, les participants présenteront des danses telles que Makopo, Mitingui, Maringa, en plus de Kalofolofo, Kauali, Hulengo, Kandemba, Musheta, et les moins connues dans la région.

Ce même samedi, l'événement réserve des expositions d'artisanat et de gastronomie des trois provinces de la région orientale du pays, en plus d'un voyage touristique dans les lieux emblématiques de Luena.

L'événement culmine avec la remise de certificats, de prix et de discours par des entités gouvernementales et la société sponsor de l'événement, la Société Minière de Catoca.

Le premier jour, vendredi, 44 artistes, dont des musiciens et des groupes de danse engagés dans des activités de carnaval, ont été les principaux protagonistes de la nuit froide de la saison sèche.

Sur scène, des artistes et des groupes de danse folklorique de Moxico se sont produits, notamment Tchizungo Zungo, Mutemba, Waya Weza, Família Frazão, Tambwokeno et d'autres.

Les musiciens Liu Fofura, Mente Free, Kiala, Duda Hepo, Avelino Letra, 2 Pé do Poster, Mukengro et Quatro Jovens se sont également produits pendant ce spectacle de cinq heures.

En ce deuxième et dernier jour de l'événement, une performance spéciale est réservée au célèbre musicien Balu Januário, invité spécial de l'événement.

Le Festival vise à sauver le dialogue interculturel, la rencontre des générations et la construction d'héritages pour promouvoir le multiculturalisme de ces trois provinces d'Angola.