Angola: Appel à une plus grande interaction entre les établissements d'enseignement supérieur et la société

Ndalatando (Angola) — La vice-gouverneur de Cuanza Norte pour le secteur politique, économique et social, Luzia da Silva Bartolomeu, a défendu une plus grande approximation et interaction entre les établissements d'enseignement supérieur et la société, à travers la création de centres de recherche scientifique.

Luzia Bartolomeu a recommandé que ces centres travaillent avec d'autres institutions liées à la science et à la technologie et qu'ils aient des objectifs concrets.

La gouvernante, qui s'exprimait à l'issue de la Ve Conférence technique et scientifique de l'Institut Supérieur Polytechnique de Ndalatando, a dit qu'il était urgent de trouver des solutions pour le processus de développement durable et de répondre aux besoins de la population.

Pour la vice-gouverneur, il est important d'impliquer la communauté académique dans les stratégies du processus de dynamisme technologique et de l'économie locale, dans le contexte du monde globalisé.

Elle a estimé que la communauté académique est le pilier de la recherche scientifique et de la production de connaissances pour tirer parti de l'économie, de la productivité et des autres secteurs socio-économiques de la province.

Elle a recommandé aux académiciens, dans leur travail et la formation de leur personnel, de ne pas négliger des aspects tels que la citoyenneté et la responsabilité civile.

Luzia Bartolomeu a considéré les Journées Scientifiques comme une superbe opportunité pour discuter, partager et diffuser des solutions scientifiques et renforcer l'esprit de recherche pour le développement socio-économique de la région.

Sous la devise « L'innovation au service du développement socio-économique des collectivités », les conférences visaient à démontrer comment la recherche scientifique peut servir le développement du pays.

À travers des approches multidisciplinaires, l'activité a présenté la contribution des professeurs et des spécialistes dans la production de connaissances, en tant qu'outil pour le développement de la nation.

L'événement a duré deux jours et a couvert 23 sujets, répartis par les panels d'ingénierie et de technologies de l'information, de santé publique, ainsi que d'administration et de gestion publiques.

Inaugurée en 2011 sous le nom d'Ecole Supérieure Polytechnique de Cuanza-Norte et d'unité organique de l'Université Kimpa Vita, basée dans la province d'Uíge, l'institution est devenue l'Institut Supérieur Polytechnique de Ndalatando (ISPNd).