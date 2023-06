Angola: Coupe Cosafa/U-20 - La première séance d'entraînement autour des aspects techniques

Luanda — Les aspects techniques, notamment le contrôle du ballon, ont marqué vendredi, à Luanda, la première séance d'entraînement de l'équipe nationale U-20, pour la Coupe COSAFA de football, qui se jouera du 5 au 16 juillet, à Durban, Afrique du Sud.

Conduit par l'entraîneur Zeca Amaral, la préparation de plus une heure au stade de Cidedala comprenait également quelques exercices physiques, des passes, des tirs au but et des corrections de mouvement.

Dès la séance initiale, Beny et Isaac, ce dernier souffrant de problèmes de genou, étaient absents du groupe, qui reprend le travail ce samedi et dimanche, sur le même terrain, à partir de 9 heures.

Dans cette 22e édition de la compétition régionale, l'Angola, qui a remporté les titres en 1999, 2001 et 2004, est dans le groupe C, avec le Mozambique (premier adversaire le 7 juillet), Maurice et le Lesotho.

L'Afrique du Sud, la Namibie, l'Eswatini et le Botswana sont dans le groupe A, tandis que la Zambie, le Malawi, les Seychelles et les Comores sont dans le groupe B.

La meilleure équipe de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales, ainsi que la deuxième meilleure équipe au classement général. Les demi-finales auront lieu le 14 juillet, tandis que la finale et le match pour la troisième place auront lieu le 16 du même mois.

La Zambie est championne en titre.

La présélection comprend les gardiens Deo (AFA), Nsesani (Wiliete de Benguela), Vicente et Beny (Petro de Luanda), les défenseurs Moisés (Primeiro d'Agosto), Pedro, Mindinho (Petro de Luanda), Tiago, Rúben (FC Bravos de Maquis), Hossi, Yobo (Primeiro d'Agosto) et Kapique (Santa Rita).

Il y a aussi les milieux de terrain Enoque, Lopes (AFA), Muila (FC Bravos de Maquis), Lizandro, Sandro (Petro de Luanda), Walter (Sagrada Esperança) et Isaac (Interclube).

Les attaquants Peneta (Recreativo de Libolo), Jefer (Sagrada Esperança), Manu, Benarfa (Primeiro d'Agosto) et Apado (Wiliete de Benguela) font aussi partie du groupe.