Angola: Les agents communautaires renforcent les techniques de lutte contre le paludisme

Ndalatando (Angola) — Soixante agents de développement communautaire et sanitaire (Adecos) des municipalités de Cazengo et Quiculungo, province de Cuanza Norte, ont été formés en matière de diagnostic précoce et de lutte contre le paludisme, a appris ce samedi l'ANGOP.

L'action de formation, qui s'est déroulée simultanément dans les deux municipalités, avec la participation de 30 agents chacune, visait à améliorer les techniques dans les domaines de la prévention, du diagnostic et du traitement de la maladie.

Pendant 15 jours, les participants ont abordé, entre autres sujets, le Profil et les fonctions d'Adecos, la Communication pour le changement de comportement, les Visites à domicile et le processus de conseil, le Sauvetage des valeurs morales et civiques.

Les thèmes Le travail des Adecos dans le suivi de l'hygiène et de l'assainissement de base - Hygiène de l'eau, Hygiène du domicile et de l'environnement, Malnutrition et dénutrition ont également été abordés.

L'action de formation, conclue ce vendredi (23), a été promue par l'Institut de développement local (FAS), en partenariat avec l'Organisation non gouvernementale américaine Service international pour la population (PSI) et le Département national de lutte contre le paludisme.

S'exprimant lors de l'acte de clôture, le directeur provincial de Cuanza Norte du FAS, Lourenço Matias, a souligné que la formation des Adecos constitue la réaffirmation de l'engagement de l'Exécutif à apporter des services sociaux de base aux communautés, en particulier les plus vulnérables.

La province, a-t-il informé, compte désormais 137 agents communautaires répartis dans cinq municipalités, notamment Cazengo, Ambaca, Quiculungo, Golungo Alto et Banga.