Angola: Renforcement de la coopération Angola/Portugal dans le domaine de l'information est l'affiche de la semaine

Luanda — Le renforcement de la coopération entre les médias angolais et portugais a marqué, cette semaine, la visite du ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, Mário Oliveira, dans les locaux de la RTP et de la RDP, à Lisbonne.

Le sujet est l'un des temps forts de l'actualité sociale de la semaine qui s'achève ce samedi, et à l'ordre du jour du ministre figurait l'observation in loco du fonctionnement des organes référés et une démarche auprès des responsables dans l'intention de renforcer la coopération entre RTP et TPA, ainsi qu'entre RDP et RNA, dans les domaines de l'échange de contenus et de la formation professionnelle.

Une autre question importante a été la déclaration de l'ambassadeur d'Angola en Éthiopie et du représentant de l'Union africaine, Miguel Bembe, selon laquelle la situation de la plupart des enfants africains est encore critique, en raison de facteurs liés à leur situation socio-économique et culturelle, catastrophes naturelles, ainsi que les conflits armés et le fléau de la famine.

Dans un entretien avec l'ANGOP, pour aborder la situation actuelle des enfants africains, le diplomate a déclaré que l'Afrique est le continent où les enfants font partie des groupes armés en plus grand nombre et, par conséquent, il y a le taux le plus élevé de victimes de violences sexuelles.

Des visites de députés de l'Assemblée nationale à la Commission de carte professionnelle et d'éthique (CCE) et à l'Entité de régulation des médias (ERCA) ont également marqué la semaine.

%

A l'occasion, la présidente de la CCE, Luísa Rogério, a présenté certaines préoccupations liées au fonctionnement de cet organe, surtout le manque d'autonomie financière, patrimoniale, institutionnelle et de transport pour l'exercice de ses activités.

Au cours de la semaine, il y a eu une autre série de négociations entre le gouvernement et les professeurs d'université, qui réclament une augmentation de salaire, afin d'éviter la reprise de la grève le 27.

Cependant, à l'issue de la réunion, les enseignants ont maintenu leur position de paralyser les classes si la demande n'est pas satisfaite par le Gouvernement, qui allègue qu'il n'a pas de conditions pour l'augmentation des salaires et la mise en place de l'assurance maladie.

Le dirigeant syndical ajoute également que le salaire de base du professeur titulaire est d'environ 479 000 kwanzas, une valeur qui a perdu son pouvoir d'achat en raison de la dépréciation de la monnaie nationale.

L'accident d'un avion AT 502 B dans l'une des zones agricoles de la province de Lunda Norte, alors qu'il effectuait des travaux de recherche géologique et minière pour la multinationale De Beers, ayant causé la mort du pilote, seul occupant, a également fait la une des journaux.

L'avion s'est écrasé en raison du mauvais temps.

Un autre sujet important a été la VI édition du Concours national pour la création de jeux numériques (CNCJD), promu par l'Institut des technologies de l'information et de la communication (INSTIC), à Luanda, auquel vingt et un projets technologiques de divers établissements d'enseignement supérieur ont participé. .

Sur le plan culturel, le musicien Paulo Flores a rejoint cette semaine le groupe d'artistes invités par le pape François à une rencontre de courtoisie au Vatican.

A cette occasion, le musicien Paulo Flores a déclaré avoir demandé au Souverain Pontife de bénir l'Angola et les peuples d'Afrique.

Les sept derniers jours ont également été marqués par la tenue du plus grand festival de musique et de danse de la région de l'Est du pays, appelé Ngeya, dans la province de Moxico, qui a réuni 126 artistes.

Sans caractère compétitif, le festival s'est déroulé dans la cour du Complexe Touristique du Monument à la Paix, montrant les principaux rythmes traditionnels des provinces de Moxico, Lunda Sul et Lunda Norte.