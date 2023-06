Congo-Brazzaville: Kongo central - Jean Claude Vuemba démissionne de la présidence de l'Assemblée provinciale

Un vent malsain de déstabilisation déferle, depuis quelques semaines, dans les Assemblées provinciales de Kinshasa et du Kongo central en proie à des frondes parlementaires visant leurs présidents respectifs poussés, bien malgré eux, à la porte de sortie.

Si dans la ville-province de Kinshasa la motion de déchéance initiée contre le président Godé Mpoyi tarde à produire ses effets car n'ayant pas encore été soumise au vote suite à l'absence du concerné, au Kongo central, c'est un tout autre scenario. Les informations en provenance de Matadi, le chef-lieu de la province, indiquent que la fronde orchestrée contre Jean Claude Vuemba a fini par avoir eu raison de ce dernier.

Le président de l'Assemblée provinciale du Kongo central, qui faisait déjà l'objet d'une pétition de retrait de confiance signée par trente de ses collègues députés provinciaux, s'est finalement décidé de démissionner de son poste. Jean Claude Vuemba s'est présenté, le 23 juin, à la questure de cet organe délibérant pour y déposer officiellement sa démission. Dans sa lettre y relative, l'élu de Kasangulu récuse la démarche amorcée par les initiateurs de la pétition visant sa déchéance, « sans aucun respect des textes légaux régissant la fonctionnement de notre Assemblée provinciale ».

En conflit ouvert avec ce groupe de députés provinciaux, il a cru bon de sauver son honneur en sortant par la grande porte. « Durant toute ma vie, je me suis battu avec abnégation, détermination et constance pour le pluralisme et la démocratie (...) J'ai servi avec amour et patriotisme notre province, le Kongo central. J'ai restauré la paix sociale et la sérénité que personne n'ignore », a-t-il écrit dans sa lettre. Il estime, par ailleurs, que la "fronde non justifiée" menée à son encontre crée un climat malsain qui l'empêche de remplir dorénavant ses tâches de président de l'Assemblée provinciale.

Et comme pour lier la parole à l'acte, Jean Claude Vuemba aurait remis à la questure, devant témoins, le marteau de commandement, les clés de contact du véhicule de fonction, les micros et autres biens appartenant à l'Assemblée provinciale. D'après certaines indiscrétions, le désormais président honoraire de l'Assemblée provinciale du Kongo central serait victime de ses bonnes relations avec Moïse Katumbi, aujourd'hui en disgrâce vis-à-vis du pouvoir en place. Le fait d'évoluer en marge de l'Union sacrée pour la nation, famille politique du chef de l'Etat, dont il n'a jamais signé la Charte d'adhésion, n'aura pas non plus plaidé en sa faveur...