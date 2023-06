Congo-Brazzaville: Coopération culturelle - 'La vie et l'oeuvre de De Brazza' bientôt exposées au Brésil

L'annonce a été faite par l'ambassadeur de la République fédérative du Brésil auprès de la République du Congo, Renato Soares Menezes, au cours de l'audience que lui a accordée la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, qui s'est soldée par un échange avec la presse dans l'une des salles du second module de ce haut lieu historique du Congo.

L'exposition consacrée à "La vie et l'oeuvre de De Brazza" fait suite à la visite qu'a effectuée récemment Bélinda Ayessa au Brésil. Son séjour de travail s'inscrivait dans le cadre non seulement de visiter ses homologues responsables des musées mais aussi d'aller à la rencontre des pages importantes de l'histoire du Brésil. Cette visite lui a permis aussi de tisser des relations avec les différents musées et les différentes personnes qui l'ont reçue.

« Nous avons été invités par l'ambassade du Brésil à effectuer une mission de travail dans le cadre de ce que nous faisons ici, notamment la gestion d'un site culturel et historique, un lieu de mémoire. Etant donné que le Brésil est un grand pays d'histoire qui a une grande expertise dans la gestion des musées..., c'est dans ce cadre que nous avons pris attache avec l'ambassadeur du Brésil au Congo et avons pu mettre en place une sorte de partenariat qui nous a permis de nous rendre au Brésil, notamment dans les villes de Brasilia et Rio de Janeiro », a expliqué la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, au cours de l'échange avec la presse.

Pour sa part, le diplomate brésilien a annoncé qu'en prélude à la tenue de cette exposition, la responsable de l'institut brésilien des musées (IBM), Fernanda Castro, et des responsables des musées de l'histoire nationale de Rio de Janeiro et du musée de la République du Brésil vont séjourner à Brazzaville. Ils auront des séances de travail au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. « Je suis très content d'écouter Bélinda Ayessa, ce qu'elle a dit, l'appréciation qu'elle a faite, comment est-ce qu'elle a été reçue, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a pu connaître et je crois que cela a été un grand succès. Les autorités brésiliennes ont été ravies de connaître et d'accueillir Bélinda Ayessa et la délégation qui l'accompagnait au Brésil », s'est réjoui le diplomate brésilien.

L'expérience du Brésil avec ses quatre mille musées est plus attendue

Renato Soares Menezes a fait également savoir qu'après la visite des responsables de l'IBM, Bélinda Ayessa sera de nouveau invitée au Brésil afin d'explorer les musées d'autres villes de ce pays et surtout pour assister à l'exposition sur "La vie et l'oeuvre de de Brazza", à Rio de Janeiro. « Le Brésil regorge plus de quatre mille musées publics et chaque musée a ses spécificités. Certes, nous avons des choses à enseigner au Congo, mais le Congo a aussi des choses à nous enseigner. C'est, d'ailleurs, la base de la diplomatie, celle de connaître les peuples pour qu'on puisse avancer sur d'autres aspects. La prochaine étape, c'est de voir des Brésiliens venir au Congo et après, Bélinda Ayessa sera de nouveau invitée au Brésil sur d'autres villes comme Sao Paulo, Salvador de Baya, ... », a souligné le diplomate brésilien.

Enfin, pour la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, au-delà des visites et des échanges (puisqu'ils ont visité plus de 245 000 objets authentiques du musée national de l'histoire de Rio de Janeiro), son institution a pu obtenir la formation dans la gestion de la chose culturelle (des musées, de la mémoire, ...). Dans ce musée, il leur a été conté aussi l'histoire du Congo. « J'exprime ici ma satisfaction de dire que notre séjour au Brésil n'a pas été une simple promenade. Nous sommes allés, nous avons vu, nous avons constaté. C'est cela aussi le renforcement des partenariats, des relations entre les pays, cela se fait aussi autour des rencontres. La balle est dans notre camp. Nous allons devoir faire les choses à court, moyen et long terme. A court terme, nous allons commencer à préparer l'arrivée de nos homologues du Brésil pour Brazzaville. Nous avons beaucoup à apprendre et nous attendons beaucoup du Brésil pour son expérience, son expertise. Ceci fait, le mémorial va gagner en épaisseur, en visibilité », a conclu Bélinda Ayessa.