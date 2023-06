Congo-Brazzaville: Kasaï-Central - Lancement des travaux de lutte antiérosive à Kananga

Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé, le 23 juin, à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï-Central, les travaux de lutte contre les érosions qui menacent cette ville, quelques heures après sa descente à l'aéroport national de Lungandu.

La cérémonie s'est déroulée sur le site de la gare de la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC), à l'entrée du quartier d'affaires, devant des milliers de personnes. Les travaux qui viennent d'être lancés entrent dans le cadre du Projet d'urgence pour la résilience urbaine de Kananga (Puruk). Ils sont financés par la Banque mondiale à hauteur de cent millions de dollars américains et concernent, dans un premier temps, les site de la SNCC, de la Monusco et du PK 706 qui menacent de détruire les habitations et les infrastructures de la ville.

Selon le chronogramme, ces travaux dureront sept mois. Les ouvrages seront exécutés par l'Office des voiries et drainage (OVD), sous la supervision du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Il s'agit des travaux d'urgence qui visent à sauver la ville de Kananga et toute la province du Kasaï-Central d'un éventuel enclavement total en cas de coupure de la route nationale1 et de la voie ferrée qui mène vers le Grand Katanga. À en croire le responsable provincial de l'OVD, les travaux consistent précisément en la construction de gros collecteurs, la stabilisation des talus et la plantation des plantes anti-erosives. À noter que le financement du Puruk s'ajoute à plusieurs autres projets d'intérêt communautaire financés par le groupe de la Banque mondiale dans l'espace Grand Kasaï.