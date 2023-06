Congo-Brazzaville: Gouvernance publique - Dominique Basseyila rappelle l'importance du dialogue

Rendant compte de la dernière réunion du comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national de Sibiti 20215, à la faveur d'un point de presse le 23 juin, à Brazzaville, le ministre délégué, commissaire général dudit comité, Dominique Basseyila, a indiqué que sa structure a procédé, au cours de ces assises, à l'évaluation de la pratique de la recommandation n° 1 relative à l'institutionnalisation des valeurs du dialogue et du partage.

Dominique Basseyila a fait savoir que dans le contexte politique actuel, le dialogue et le partage sont importants pour garantir d'autres valeurs telles que le vivre-ensemble, l'égalité, la fraternité et la solidarité. Il a précisé que le Congo, en instituant le Conseil national du dialogue, a bien voulu épargner les acteurs politiques et autres forces vives des formes d'échange « attrape- tout » où sont ressassés tous les problèmes connus comme cela a été le cas à la Conférence nationale souveraine en 1991.

Par contre, a-t-il renchéri, le dialogue politique est nécessaire pour le consensus. Celui-ci, a-t-il ajouté, peut se prononcer sur le toilettage de la loi électorale et de la loi sur les partis politiques, la recherche d'équité dans la représentation du peuple au niveau de l'exécutif comme de l'Assemblée nationale ou du Sénat.

En outre, Dominique Basseyila a noté que le partage est un vecteur de solidarité. « Il faut dire que l'on est solidaire pour désigner l'esprit de partage, porteur de justice et d'éthique politique. En démocratie, toutes les forces vives de la nation assument ensemble la responsabilité et participent en solidarité non seulement à la vie politique, mais également à la construction d'une communauté d'avenir », a-t-il expliqué.

Le ministre délégué et commissaire général du comité ad hoc a également relevé dans son exposé la valeur de la paix comme facteur déterminant de la stabilité sociale. « Dans un effort continu pour rapprocher les visions entre les citoyens, réduire les désaccords et assurer la paix sociétale, il faut établir une culture de dialogue pour promouvoir la paix. Chaque Congolaise, chaque Congolais a le devoir de contribuer à la paix et de gagner sa vie indépendamment de son appartenance religieuse, son éthique ou de tout autre aspect de son identité », a-t-il conclu.