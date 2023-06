Congo-Brazzaville: Académie militaire Marien-Ngouabi - La formation des cinquième et quatorzième promotions des officiers subalternes s'achève

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a patronné, le 23 juin à Brazzaville, la cérémonie de clôture de la cinquième promotion ainsi que de la quatorzième du cours de perfection et du cours d'application des officiers subalternes génie travaux de l'Académie militaire Marien-Ngouabi.

Seize officiers subalternes au total venant de onze pays ont été formés pour le compte de la cinquième promotion et vingt-et-un en provenance de treize pays pour la quatorzième. Le directeur des études et de la formation de l'Ecole de génie travaux (EGT) de l'Académie militaire Marien-Ngouabi, le lieutenant-colonel Jean Marc Miognangui, après publication des résultats, a déclaré que les prestations scolaires ont été bonnes. Les officiers de la cinquième promotion ont suivi le cours de perfectionnement génie travaux qui a duré vingt-quatre semaines. Il a permis d'assurer d'emblée le commandement d'une compagnie de travaux. Les enseignements se sont appuyés sur l'acquisition des connaissances dans le commandement et la gestion administrative de l'unité élémentaire, les techniques des travaux de construction dans les BTP, la conduite et l'exécution des chantiers. Les moyennes d'admission ont oscillé entre 12,39/20 et 15,63, soit une moyenne générale de la promotion de 14,37/20.

S'agissant des officiers de la quatorzième promotion du cours d'application génie travaux, la formation visait à faire acquérir aux candidats des aptitudes et compétences nécessaires au commandement d'une section travaux, dans le cadre de leur futur emploi. Ils ont également appris les notions essentielles capables d'assurer les deux fonctions suivantes : garantir la sauvegarde des troupes en opérations en tout temps, participer à la construction ou la réhabilitation des infrastructures horizontales et verticales dans le cadre d'un plan de développement économique et social. Ici, la moyenne d'admission la plus élevée est de 15,00/20.

Clôturant la cérémonie, le directeur général de l'EGT, le colonel Armand Pascal Mboumba, s'est félicité du travail accompli. « C'est ici le lieu pour moi d'exprimer mon entière satisfaction à tout le personnel officier, sous-officier, militaire du rang et civil de l'EGT qui, quelles que soient les circonstances et intempéries, ont donné le meilleur d'eux-mêmes soit dans le domaine de la formation, soit dans celui du soutien », a-t-il indiqué.

A noter que la cérémonie s'est achevée par la visite des différents ateliers. A côté du ministre de la Défense, l'on a noté la présence de deux de ses collègues, notamment les ministres Edith Delphine Emmanuel et Hugues Ngouélondélé, en charge respectivement de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique et de la Jeunesse et des Sports, de la Formation qualifiante et de l'Emploi.

« La formation s'est bien passée dans l'ensemble. On a eu à passer ici neuf mois de stage, bravant beaucoup d'épreuves... Concernant le majorat, je peux dire que c'est quelque chose qui est arrivée, cela pouvait être chacun d'entre nous ayant suivi la formation ; tout le monde mérite ce rang après avoir bien travaillé », a déclaré le major de la quatorzième promotion du cours d'application, le lieutenant Aliou Faye.