Congo-Brazzaville: Lutte contre le diabète - Un robot conversationnel virtuel à l'étude

Les associations Marcher courir pour la cause, Diabaction et la Fondation Giovani et Mamie ont signé, le 22 juin, à Brazzaville, une convention tripartite dans laquelle elles décident d'unir leurs forces pour la même cause : la lutte contre le diabète, ce tueur silencieux.

L'appui de la Fondation Giovani et Mamie va avoir un impact et un rôle important sur les missions fixées. Les trois structures vont travailler ensemble pour la création d'un robot conversationnel virtuel, l'avènement du numérique ayant bouleversé la prise en charge des patients. La création d'une application qui doit offrir en permanence à la population des conseils pratiques sur le diabète est l'un des défis à relever.

« Le diabète est une pathologie qui nous touche tous de près comme de loin. L'information est la première chose à faire si l'on veut lutter contre cette maladie. Dans le volet information et sensibilisation, la fondation ayant la capacité sur l'intelligence artificielle va accompagner ces associations avec la création d'un robot conversationnel virtuel qui va informer, édifier et qui va apprendre à la population tout ce qu'il faudra savoir sur le diabète. Comment se comporter, s'alimenter et orienter les patients vers les centres de santé les plus proches lorsqu'ils en ont le besoin », a commenté la présidente de la Fondation Giovani et Mamie.

Grâce à cette convention tripartite, MCPLC estime avoir réussi à trouver une dernière brique qu'il fallait pour entrer dans sa mission. Son premier objectif était l'information et la sensibilisation en utilisant le sport comme outil important pour faire passer le message. Avec l'appui de Diabaction, des campagnes de depistage ont été organisées. « Lorsqu'on est dépisté positif, les questions d'alimentation, de prise en charge, se posent. C'est là qu'intervient la fondation. Nous considérons que l'intelligence artificielle doit nous permettre de pouvoir accompagner la population en permanence 24 h/24, parce qu'avec le digital on peut beaucoup faire. La fondation crée un pont de plus entre Diabaction et MCPLC. C'est le premier pas de votre voyage », a souligné Rodrigue Dinga Mbomi.

%

Il est mondialement reconnu que pour mieux controler le diabète, il faut le connaître. L'éducation et la sensibilisation restent des piliers essentiels dans la prévention et le traitement.

« Aujourd'hui, nous marquons un pas dans la réalisation de cet outil qui permettra à la population de bénéficier des conseils sur la prévention, le contrôle du diabète à tout moment et en tout lieu. Nous avons l'espoir que d'autres organisations vont nous rejoindre pour la réalisation effective de ce rêve qui permettrait de renverser l'incidence croissante du diabète et de ses complications », a indiqué Franc Mpassi, sécretaire général de Diabaction.

« C'est le début d'une longue marche et nous sommes très contents de participer à ce combat pour le bien-être de la population de notre pays. Nous espérons que nous pourrons accomplir des grandes choses avec MPLC et Diabaction », a ajouté Mandingha Kosso Moanda née Etokabeka, la présidente de la Fondation Giovani et Mamie.