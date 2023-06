Maroc: Une politique migratoire et d'asile à visage humain

Rabat — Le Maroc met en oeuvre depuis près d'une décennie, conformément aux Hautes Orientations Royales, une politique migratoire et d'asile à visage humain, respectueuse de la dignité et des droits des migrants.

Cette politique globale en matière d'immigration, qui se veut humaniste, pragmatique et solidaire, fait du Maroc une terre d'accueil et de dignité où les réfugiés et les migrants jouissent pleinement de la protection et ont accès, au même pied d'égalité que les citoyens marocains, à l'éducation, au logement, à la santé, à la formation professionnelle et à l'emploi.

Pionnière, inclusive et responsable, cette politique, qui est basée sur une gestion humanisée des frontières en tenant compte des grandes mutations que connaît le phénomène migratoire aux niveaux régional et international, consacre les fondamentaux constitutionnels du Royaume ainsi que sa dynamique de gouvernance migratoire qui repose sur les principes des droits humains et le paradigme cardinal de la protection des migrants et des personnes vulnérables.

Dominée par le prisme humaniste et protecteur des migrants, cette politique dénote la cohérence d'approche des autorités marocaines dans la continuité du cap stratégique imprimé par la Haute vision Royale en 2013 pour la mise en oeuvre d'une nouvelle Stratégie Nationale d'Immigration et d'Asile humaniste et inclusive.

- Régularisation des migrants: le Maroc donne le la

Le déploiement de cette nouvelle stratégie nationale en matière d'immigration et d'asile a permis d'initier en 2014 et en 2016, deux opérations exceptionnelles d'intégration des migrants en séjour irrégulier au Maroc au cours desquelles il a été procédé à la régularisation de la situation de plus de 50.000 étrangers, majoritairement issus de pays d'Afrique subsaharienne.

Le but de ces opérations de régularisation des migrants irréguliers est de permettre à ces derniers de jouir pleinement de leurs droits économiques et sociaux fondamentaux et de faciliter leur intégration dans le marché du travail.

Cette politique inédite d'intégration des migrants à l'échelle du continent est pour le Royaume un choix volontariste qui participe à l'enrichissement de la diversité et de la vitalité de la société marocaine, fondée depuis des millénaires sur un parfait modèle d'ouverture sur l'autre, d'hospitalité et de brassage culturel et civilisationnel.

Les objectifs de cette politique puisent dans un système de valeur solidaire qui constitue l'ADN de la société marocaine depuis des millénaires.

Dans la continuité de cette stratégie qui consacre la vocation éminemment africaine du Royaume et qui s'appuie sur une approche solidaire et inclusive, le Maroc accueille dans ses universités plus de 12.000 étudiants subsahariens, dont 90% vivent de bourses accordées par le gouvernement marocain.

La dimension humaine de la gestion des migrations au Maroc réside également dans les opérations de retour volontaire organisées avec l'Organisation internationale pour les migrations au profit des migrants souhaitant retourner dans leur pays d'origine, en plein respect de leurs droits et de leur dignité et en coordination avec les pays africains. Plus de 8.100 ressortissants africains ont bénéficié de ces opérations depuis 2018.

- Le Maroc, terre d'accueil des migrants

Dans ce même élan, le Maroc a tenu à inclure les migrants et les réfugiés dans la campagne de vaccination contre le Covid-19 et mène aujourd'hui la réflexion sur les modalités d'élargir l'accès pour les étrangers établis au Maroc à l'ambitieux projet de généralisation de la protection sociale.

Soucieux de renforcer la gestion humanitaire des frontières, le Maroc a veillé à adopter en 2020 un référentiel de "procédures standards pour un système d'orientation et de prise en charge des migrants secourus en mer ou appréhendés au niveau des frontières" et ce, afin d'organiser le processus d'accueil, d'orientation et de prise en charge des migrants en fonction de leur statut qu'ils soient des migrants économiques, demandeurs d'asile ou victimes d'esclavage.

D'un autre côté et contrairement à d'autres pays de la région pour lesquels l'enjeu collectif relève de l'abstrait, le Maroc est considéré comme un État crédible et un partenaire fiable sur la scène régionale qui assume ses responsabilités en matière de contrôle frontalier et de lutte contre tous les trafics frontaliers dont le trafic des migrants et la traite des êtres humains.

A la faveur de tous ces efforts, le Maroc compte parmi les premiers pays du Sud à avoir adopté une politique solidaire authentique pour accueillir les migrants subsahariens, selon une approche humaine intégrée, qui protège leurs droits et préserve leur dignité.

Il peut de ce fait se targuer d'être un modèle à suivre pour nombre de pays du continent pour avoir été le premier pays arabe à adopter une telle politique comme il peut s'enorgueillir de faire partie des toutes premières nations à avoir ratifié la convention de Genève.

L'opérationnalisation de cette Stratégie nationale inédite au niveau régional a suscité des réactions positives tant au niveau des États qu'à celui des organismes internationaux et a valu au Royaume une reconnaissance internationale et continentale et s'est traduite par la désignation de SM le Roi Mohammed VI en qualité de Leader de la migration en Afrique.

De même, dans le cadre des efforts humains déployés par le Maroc pour protéger la dignité et les droits des migrants et des victimes vulnérables de la mafia et du crime organisé, la Marine Royale marocaine a secouru plus de 17.000 personnes en mer entre 2021 et 2022 et plus de 1.300 réseaux de trafic d'êtres humains et d'immigration irrégulière ont été démantelés sur les cinq dernières années seulement.

A cet égard, l'approche marocaine est axée sur la protection des droits des migrants, non seulement aux frontières terrestres ou maritimes, mais dans une optique plus large qui inclut des séquences post retour liées à la prise en charge, l'orientation, l'accompagnement et le suivi avec des alternatives de projets de vie par l'intégration ou d'une deuxième chance par le retour volontaire.