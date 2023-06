Maroc: Le pays, terre d'accueil et d'intégration pour les migrants africains

Rabat — Le Maroc est devenu, depuis plusieurs années maintenant, une destination privilégiée pour les migrants d'Afrique subsaharienne et des pays d'Afrique de l'Ouest, en raison de la proximité culturelle et géographique et de l'intérêt stratégique qu'accorde le Royaume au continent, en particulier dans le domaine migratoire.

Le Maroc traduit cet intérêt pour la profondeur africaine à travers la politique migratoire humaine, holistique et pragmatique lancée par SM le Roi Mohammed VI, et qui a permis de fournir le cadre juridique et institutionnel garantissant aux migrants et aux réfugiés leurs droits fondamentaux.

L'attractivité du Maroc comme destination d'installation et non pas uniquement de transit est renforcée par la confiance en les efforts consentis par le Royaume en faveur d'une gestion migratoire à visage humain basée sur le plein respect des principes des droits de l'Homme et de la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes.

Cette attractivité est également renforcée par la volonté du Royaume de promouvoir l'intégration des migrants, en leur facilitant l'accès aux systèmes de santé, d'éducation, de formation et d'enseignement supérieur, ainsi qu'au logement et à l'emploi, selon une approche qui considère les enjeux socio-économiques de la migration comme une opportunité de développement et non un obstacle.

Aujourd'hui, différentes villes du Royaume accueillent de jeunes migrants africains venus au Maroc avec l'intention de s'y installer à la recherche d'une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leurs familles. D'autres, venus dans le but de poursuivre des études ou avec l'intention de passer à la rive nord de la Méditerranée, ont fini par s'installer au Maroc après avoir pris la mesure des opportunités offertes aux migrants, tant en termes de protection juridique que de moyens mis en place pour faciliter leur intégration économique et sociale.

- Mamoudou Samoura, l'exemple d'une intégration réussie des migrants au sein de la société marocaine

Mamoudou Samoura fait partie de ces immigrés qui ont bénéficié des opportunités considérables que propose le Maroc aux jeunes africains. Après un parcours universitaire exceptionnel, il a réussi à se frayer un chemin avec succès dans le domaine des affaires.

Dans une déclaration à la MAP, le jeune homme raconte comment il est arrivé au Maroc en 2008 en provenance de Guinée dans le cadre de la coopération existante entre les deux pays, par le biais de l'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), un mécanisme novateur dédié à encourager les talents africains à travers le soutien fourni aux étudiants de plus de 47 pays en vue de poursuivre leurs études supérieures dans les différents instituts, écoles et universités du Royaume.

Cette ouverture stratégique et constante du Maroc sur le continent africain a permis à Mamoudou d'accomplir d'excellents résultats académiques et professionnels.

Après avoir une licence en droit public de la Faculté de droit de Mohammedia et un master en droit international de la Faculté de droit de Casablanca (Université Hassan II), le Guinéen a poursuivi son aventure académique, en optant pour un doctorat sur "la coopération frontalière en Afrique de l'Ouest", parallèlement à une formation à l'École supérieure Roi Fahd de traduction de Tanger, d'où il sort, en 2019, avec un diplôme de traducteur (arabe-français-anglais).

Sur la lancée de ce brillant parcours académique, Mamoudou a suivi des formations étoffées de plusieurs expériences professionnelles dans divers domaines, allant du conseil juridique au sein d'un célèbre cabinet d'avocats de Casablanca, aux cabinets de consulting, en passant par les cabinets de traduction.

L'une des récentes expériences professionnelles les plus marquantes de cet immigré guinéen résidant au Maroc est la supervision de la gestion du Centre d'accompagnement juridique des immigrés, demandeurs d'asile et réfugiés, au sein de l'association Droits et justice, en plus de son travail de conseiller juridique auprès de plusieurs ONG étrangères oeuvrant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle des immigrés.

Mettant à profit ses expériences et son background, Mamoudou a décidé de créer à Casablanca une entreprise spécialisée dans les domaines du conseil, des études, de la formation, de la traduction, de la communication et de l'édition.

Sur un ton de gratitude, il se dit fermement convaincu que le Maroc est un pays qui lui a permis de réaliser ses rêves, évoquant à ce propos la position stratégique du Royaume et les progrès réalisés dans le climat des affaires et de l'entrepreneuriat, conformément à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI relatives à la coopération Sud-Sud et au développement continental.