Maroc: Assaut du 24 juin 2022 contre Melilia - Le film

Rabat — Il y a un an, un groupe de migrants clandestins subsahariens avait mené une tentative d'assaut contre le préside occupé de Melilia en escaladant la clôture métallique séparant le préside occupé et Nador. Un précédent migratoire dont voici le film :

24 Juin 2022 :

- Un groupe de clandestins subsahariens mène, tôt le matin, une tentative d'assaut à Melilia en escaladant la clôture de fer entre Nador et Melilia et en s'adonnant à une violence inouïe, à coup de matraques, de pierres et d'objets tranchants contre les forces publiques marocaines.

- Selon les autorités locales, 140 éléments des forces publiques ont été blessés à différents degrés, dont 5 grièvement.

- Cinq parmi les clandestins ayant mené cet assaut ont trouvé la mort lors de la bousculade et de la chute du haut de la clôture consécutives à l'assaut, alors que 76 autres ont été blessés, dont 13 grièvement.

- Évacuation des blessés parmi les éléments de la force publique ou parmi les assaillants vers des hôpitaux de Nador et d'Oujda.

- Plus tard dans la journée, les autorités locales font état de 13 nouveaux décès parmi les migrants clandestins blessés, portant le bilan à 18 morts. Aucun décès n'a été enregistré parmi les éléments de la force publique.

25 Juin 2022 :

- D'après les autorités locales, deux membres des forces de l'ordre et 33 migrants clandestins se trouvent sous surveillance médicale à Nador et à Oujda avec un état de santé "stable".

- Plus tard, des sources locales signalent cinq nouveaux décès parmi les assaillants. Le bilan grimpe alors à 23 morts.

- Un membre de la force publique et 18 assaillants ont été placés sous surveillance médicale, annonce-t-on également.

27 Juin 2022 :

- Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) crée une mission d'information sur la tentative d'assaut, affirmant que les photos et vidéos en circulation "n'ont aucun rapport avec la tentative de passage des migrants".

29 Juin 2022 :

- Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, plaide pour le soutien du Maroc, qui souffre des conséquences du phénomène de l'immigration illégale et qui doit être "aidé pour gérer les mafias de la traite des êtres humains et contrôler les flux migratoires".

02 Juillet 2022 :

- Le ministre espagnol de l'Inclusion, de la Sécurité sociale et de la Migration, José Luis Escrivá souligne que le Maroc fait face à une "situation extrêmement complexe" pour lutter contre les mafias de l'immigration illégale et contrôler les flux migratoires.

04 Juillet 2022 :

- Devant le Parlement européen à Strasbourg, la Commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, déclaré que le Maroc est un partenaire "stratégique clé" de l'Union européenne et joue un rôle "majeur" dans la gestion migratoire et la lutte contre les passeurs.

- Mme Johansson lance également que les personnes impliquées dans les incidents de Nador sont "venues de Soudan et sont passées par la Libye et l'Algérie".

07 Juillet 2022 :

- Le porte-parole du gouvernement marocain, Mustapha Baitas, indique que l'assaut était "préméditée, planifiée et exécutée d'une manière bien étudiée, loin des tentatives d'assaut habituelles".

09 Juillet 2022 :

- La police de Tanger appréhende 25 migrants clandestins subsahariens au niveau d'un poste de contrôle routier à l'entrée de la ville de Tanger, immédiatement après leur arrivée à bord d'un bus de transport public en flagrant délit de possession de 36 objets en fer de fabrication artisanale, qui seraient utilisés dans les opérations collectives d'immigration par escalade.

09 Juillet 2022 :

- La police de Tanger saisit 138 objets en fer attachés à une lame en bois et une autre en caoutchouc, qui seraient utilisés lors des opérations d'escalade et d'incursion dans le cadre des tentatives collectives d'immigration illégale.

13 Juillet 2022 :

- La présidente du CNDH présente le rapport préliminaire de la mission d'information mandatée par le Conseil, relevant entre autres conclusions que "les autorités, les associations non gouvernementales ainsi que les migrants blessés hospitalisés ont tous unanimement soutenu qu'il n'y a pas eu de recours aux balles et que les forces de l'ordre ont utilisé des matraques et du gaz lacrymogène".

- Les décès enregistrés ont été causés par asphyxie mécanique suite à une suffocation provoquée par la bousculade et l'agglutination d'un nombre important de victimes, dans un espace hermétiquement clos, aux dires du Conseil.