Ile Maurice: Hippisme - Xavion sans forcer son talent

La première course classique de la People's Turf de ce samedi 24 juin, n'a pas échappé à Xavion. Annoncé comme le favori de l'épreuve, le poulain de Samraj Mahadia a survolé l'épreuve pour offrir une première course de prestige à son entraîneur.

Il fallait définitivement surveiller l'écurie Mahadia pour le compte de cette 14e journée car en sus de l'épreuve phare, cette formation s'est aussi signalée dans l'épreuve d'ouverture avec San Andreas (Taka), mais aussi Giggin dans la 4e course, pour la première victoire de Rakesh Bhaugeerothee cette année.

Roberto Perez n'a pas manqué ses débuts sur notre turf. Le Chilien a fait mouche dès sa première monte compétitive sur la nouvelle Captain Cola (2e course). Definitely more to come.

Parachuté au départ de la 3e course après le retrait de Perfect Pursuit, Chief Rafeef (écurie Hurhund) en a profité pour ouvrir son compteur au Champ-de-Mars sous la conduite d'Allyhosain.

Form is temporary but class is permanent. Cette maxime, Nourbese s'est fait un malin plaisir de la confirmer en enregistrant une rentrée victorieuse dans la 7e épreuve. Malgré un changement de trajectoire en ligne droite, le protégé de Ricky Maingard s'est révélé trop fort pour ses adversaires. Gageons que ses petits pépins sont maintenant derrière lui.

Après avoir mené Nourbese à bon port, Rye Joorawon s'est également distingué sur Secret Circle (9e course), déja victorieux lors de sa dernière incursion. Bien calé dans le dos du meneur, il a dominé Chapter And Verse au finish pour doubler la mise.

Le Mauricien a parachevé sa journée faste avec Magnum P I dans l'épreuve de clôture. Après avoir suivi dans le sillage des meneurs, l'unique représentant de l'écurie Ruhee cet après-midi a placé une foudroyante accélération pour laisser sur place ses adversaires.

Auteur d'une bonne course de rentrée cette année, Al Aasy n'a pas laissé passer sa chance pour récolter ses premiers lauriers chez nous. Il n'a jamais été mis en doute sous la selle de Donohoe.

Elle s'annonçait compétitive sur le papier et la 6e épreuve n'a pas déçu. Au final, c'est Night King qui a prévalu, le pensionnaire de l'écurie Perdrau conservant un mince avantage sur Goethe au but.