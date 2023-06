Algérie: FIA - Les start-up mettent en exergue leurs capacités d'innovation dans tous les secteurs

ALGER — Les start-up algériennes prennent part à la 54e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA) (20 au 25 juin) avec un ensemble de projets et d'innovations qui visent à apporter des solutions pratiques innovantes dans plusieurs domaines, mettant en avant leurs grandes capacités à la compétitivité et dans l'accompagnement des grandes sociétés.

Dans une tournée de l'APS dans les couloirs de la FIA (Pins Maritimes d'Alger), plusieurs nouveautés auxquelles sont parvenues les start-up algériennes ont été mises en avant, en ce qui a trait à l'aspect de lutte contre les incendies, la santé, l'agriculture, les technologie et les finances, d'autant plus que la manifestation a constitué une occasion propice pour ces entreprises, en vue de tirer profit des expériences et expertises des pays participants, dans l'objectif d'échanger les connaissances.

Le fondateur et gérant de la start-up, Khaled Basta a indiqué que ce "robot" peut éteindre les incendies à distance, grâce à une télécommande sur une distance de 300 mètres qui peut être augmentée à l'avenir. Ce "robot" fonctionne avec les batteries, est équipé de deux moteurs électriques et peut connaître des améliorations en vue d'augmenter ses capacités et ses avantages à l'avenir, précise le responsable.

Cette innovation algérienne peut être dotée d'un jet d'eau qui peut éteindre les feux à une distance de 80 mètres, si un ensemble de conditions s'y prêtent.

Sur l'objectif de la participation à la FIA, M. Basta a indiqué qu'il s'agit de faire connaître les nouveautés auxquelles est parvenue la start-up au double plan national et international" " et pourquoi pas construite des partenariats avec des entreprises étrangères et exporter nos produits".

De son côté, la start-up "Nabatic" spécialisée dans la mise au point d'applications sur le net, a exposé sa plate-forme numérique "Fito" qui permet aux agriculteurs de trouver des solutions aux problèmes et aux pathologies qui peuvent affecter leurs récoltes agricoles, par souci d'économiser le temps, en vue d'augmenter la rentabilité et d'améliorer la production.

Le Directeur technique de l'entreprise, Ahmed Roumita a indiqué que cette application permettra aux agriculteurs de diagnostiquer les maladies qui pourront affecter les plantes et ce par la prise d'une photo qui sera envoyée via la plateforme, qui identifiera la maladie et orientera l'agriculteur afin de parvenir à une solution adéquate grâce à une bibliothèque incluse sur la plateforme, avec plus de 100 cultures et 300 fléaux ou maladies qui pourront affecter les plantes, ainsi que les produits utilisés pour les éliminer.

Cette application permettra également aux agriculteurs et aux professionnels du secteur d'identifier les points de vente des produits agricoles tels que les pesticides agricoles, les engrais et les graines, situés à proximité.

A cet égard, la propriétaire de l'entreprise, Asma Remmache, a précisé que cette application fournit les données et les informations nécessaires, tels que le moment de la prise des médicaments et les doses appropriées, étant connectée à une montre intelligente qui permet aux malades et à leurs proches, et aux personnes âgées de recevoir une alerte sonore ou un signal lumineux indiquant le moment adéquat.

De son côté, la start-up spécialisée dans la technologie financière et le paiement électronique sur les sites web "Guidini", a présenté deux plateformes numériques, la première liée à la fourniture de solution de paiement électronique, et ce en incluant ce service dans les plateformes ou les applications des entreprises qui ont besoin de ce type de paiement et en les accompagnant dans cette tâche, selon ce que le fondateur et le gérant de cette entreprise, Mourad Mechta a indiqué.

La plateforme offrira également des services de réservation de chambres d'hôtels, de paiement de factures, et d'achat de billets sur internet.

La Foire internationale d'Alger dans sa 54e édition, qui se poursuivra jusqu'à dimanche prochain, connait la participation de 32 entreprises labellisées "Start-up", invitées par l'accélérateur publique de start-up "Algeria venture", venues exposer leurs produits et leurs expériences.

L'Italie est l'invité d'honneur de cette 54e édition, organisé sous le thème "Algérie: Nouvelles perspectives et nouveaux horizons", et qui connait la participation de plus de 640 exposants nationaux et étrangers.