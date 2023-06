Algérie: Goudjil félicite le CSJ à l'occasion du 1er anniversaire de sa création

ALGER — Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a adressé, samedi un message au président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, à l'occasion du 1er anniversaire de la création de cette jeune structure constitutionnelle, "fruit des sages réformes initiées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

"Il y a un an, a été créé le Conseil supérieur de la jeunesse, cette jeune institution constitutionnelle, fruit des sages réformes initiées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, destinée à être une tribune depuis laquelle les jeunes pourront participer à l'édification et à la préservation de l'Algérie nouvelle, et ce, à travers leur autonomisation, la réalisation de leurs aspirations, l'encadrement de leurs initiatives, et le renforcement de leur participation à tous les domaines de la vie politique, économique et sociale", a écrit M. Goudjil dans son message.

Le président du Conseil de la nation a, également, indiqué vouloir partagé la joie des membres du CSJ "avec beaucoup de fierté", de la célébration du premier anniversaire de la création de cet édifice constitutionnel qui "une élite de jeunes algériens consciencieux, qui empruntent la voie de leurs aïeux martyrs et moudjahidine, pionniers de l'école novembriste sous-tendue par la force de ces jeunes, leur enthousiasme et leur sens de la responsabilité envers la liberté de leur peuple et la souveraineté de leur patrie".

M. Goudjil a également assuré que "les membres de ce Conseil prometteur, poursuivent une marche glorieuse dans une Algérie nouvelle façonnée par sa jeunesse libre, cultivée, innovante, et pacifiste, gardienne de l'unité nationale, optimiste et forte, une jeunesse qui rejette tout ce qui est de nature à entamer la sécurité de son peuple, la cohésion de sa société, l'unité et la stabilité de son pays".

"En cette heureuse occasion, je vous présente, en mon nom et au nom des membres du Conseil de la nation, mes félicitations les plus chaleureuses et mes voeux les meilleurs à vous et aux membres du Conseil, priant Allah de guider vos pas sur la voie du renforcement du développement et de l'exercice démocratique, ainsi que la promotion des valeurs de coopération, de solidarité et de patriotisme", a souligné M. Goudjil à l'adresse du président du CSJ.