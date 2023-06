Madagascar: Affaire « Apollo 21 » - Philippe François est extradé en France

Paul Maillot Rafanoharana doit toujours purger ses peines d'emprisonnement sous les geôles de Tsiafahy. Contrairement à Philippe François qui vient de bénéficier une extradition en France.

Philippe François vient d'être extradé en France. Selon une source concordante, il aurait quitté, hier tôt dans la matinée, la prison de Tsiafahy avant de prendre directement l'avion pour l'hexagone. Toujours hantées par le cas de Houcien Arfa, l'autre français qui a pris la fuite de cette maison de force dans une circonstance rocambolesque en 2017, les bruits d'une évasion ont fait le tour des rédactions. Mais un tel scénario est très vite démenti par certaines sources au courant du dossier. En effet, « il s'agit d'une extradition » nous confie une source, qui « fait suite à une procédure de transfèrement laquelle a été acceptée par les autorités malgaches » indique une autre. Il ne s'agit pas donc d'une évasion, précisent nos sources. Le « transfert » s'est déroulé sans incidence, hier, avant qu'il embarque dans un vol d'une compagnie aérienne étrangère.

Droite et Gauche françaises

Philippe François a mis fin aux 1337 jours qu'il a passés à Tsiafahy. Il est attendu en France, comme l'avait souhaité sa famille et ses soutiens. Dans le cadre de l'affaire dite « Apollo 21 », la justice malgache a prononcé des peines de dix ans de travaux forcés pour Philippe François et Paul Maillot Rafanoharana, tous deux des anciens officiers français. Une décision qui n'est pas du tout appréciée par le camp Philippe François. Sa famille commence à se mobiliser en France pour défendre sa cause. Depuis son incarcération le 20 juillet 2021, beaucoup de personnalités françaises ont brisé leur silence pour soutenir l'ancien colonel de l'armée tricolore. Les soutiens s'organisent et les déclarations s'enchainent pour dénoncer le cas Philippe François. Des élus entrent également en scène et interpellent, au niveau de l'assemblée nationale et du Sénat français, le gouvernement Macron. Issus de tout bord politique, de droite comme de gauche, ces élus veulent que Paris se mobilise en faveur de la libération de Philippe François. Récemment, Gisèle Lelouis et Annick Cousin, députées françaises qui sont élues sous l'étiquette Rassemblent national, ont haussé le ton pour évoquer le cas de ce ressortissant français.

%

Complot

L'année dernière, la cause soutenue par la famille de Philippe François a donc pu rassembler différentes personnalités françaises. En aout 2022, Eric Ciotti, qui est actuellement à la tête du principal parti de la droite française, Cédric Perrin, Loïc Hervé, François-Xavier Bellamy, Catherine Pacoret qui sont tous des élus français, aux côtés de l'avocate Corinne Lepage, ancienne ministre française de l'Environnement, et des écrivains Jean-René van der Plaesten, Patrice Franceschi, Marie-Laure Buisson, Michel Goya, ancien colonel français des troupes de marine, avec l'appui du médecin Xavier Alacoque, tous, sous la houlette de l'académicien français Jean-Christophe Rufin, viennent à la rescousse de Philippe François qui est condamné pour avoir participé à un « complot contre le président de la République ». Ils se manifestent dans une déclaration qui sonne comme une alerte en faveur de l'ancien colonel de l'armée française.

Rats et cafards

La mobilisation semble avoir apportée ses fruits. Le cas Philippe François devient un sujet au coeur des relations bilatérales franco-malgaches. Les députées Gisèle Lelouis et Annick Cousin ont sommé le ministère français des affaires étrangères, d'agir sur le dossier. Cette extradition intervient alors deux semaines après la rencontre entre le président de la République et son homologue français, Emmanuel Macron. Les deux chefs d'Etat se sont rencontrés à Paris pour discuter, selon la présidence de la République malgache, les dossiers de coopération entre la France et Madagascar. Mais beaucoup ont pronostiqué que le sujet relatif à l'incarcération de Philippe François et de Paul Rafanoharana, s'invite à cette rencontre. Et la dégradation de la santé de l'ancien colonel français a beaucoup alerté ses élues pour qu'elles fassent davantage pression à Paris. Il est « malnutri », affirme Gisèle Lelouis et « a déjà perdu 25 kg » depuis son incarcération. Les conditions dans lesquelles Philippe François purge sa peine sont également « insalubres » selon toujours la députée française. « Sans eau courante, parmi les rats et les cafards », poursuit-elle.