Madagascar: Fête nationale - Les plus démunis espèrent une aide alimentaire

Pour les familles les plus démunies des quartiers défavorisés, le partenariat entre le secteur public et le secteur privé est bénéfique. Ce partenariat vise principalement à accroître le nombre de bénéficiaires des aides sociales.

Nombreuses sont les familles nécessiteuses qui espèrent des aides au sein des communes et « fokontany » durant les périodes de fête. Pour la plupart, le budget consacré au volet social n'arrive pas à couvrir les besoins suite à une forte demande pour une aide sociale. C'est là que le secteur privé entre en scène pour prêter main forte au secteur public dans la réalisation de ses actions sociales. Le cas de la commune de Talatamaty est un bel exemple de ce partenariat qui a pu multiplier le nombre de ses bénéficiaires qui s'élève actuellement à 2 600 contre 1 800 auparavant.

« Nos dons profitent aux familles démunies, aux agents communautaires, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux employés de la commune et des quartiers mobiles. La présence d'un grand nombre d'entreprises dans notre commune est également un grand avantage, car elles nous soutiennent dans nos actions», explique Elie Dominic Raharinoasy, maire de cette commune. Selon le maire, les bénéficiaires des dons de la commune sont sélectionnés avec soin et font même l'objet d'une visite dans les fokontany pour les identifier. Hier, une distribution de vivres a eu lieu pour les familles démunies provenant de 12 fokontany de cette commune.

Parmi les fidèles donateurs de la commune de Talatamaty, on trouve la société E-toile, qui fait partie du groupe belge Alsico, le deuxième plus grand fabricant européen de vêtements de travail. Elle a fait don de dix sacs de riz aux familles les plus démunies recensées dans cette commune. « Il est important de mettre en avant le partenariat public-privé. Pour nous, ce n'est pas juste des paroles en l'air, mais une réalité que nous mettons en pratique avec les entités avec lesquelles nous collaborons », explique Bernard Iserentant, directeur général de ladite société. En plus des dix sacs de riz, E-toile a également remis un chèque au fokontany de Talatamaty au profit de 400 familles dans le besoin, ainsi que des sacs de riz au ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales. Mais quel est l'intérêt de cette société à collaborer avec le secteur public ?

Selon Bernard Iserentant, il ne s'agit en aucun cas d'un intérêt personnel, mais d'une mission et d'une vision de la société et du groupe lui-même. « Nous menons une politique sociale à travers le monde, dans les différentes sociétés du groupe, et le social fait partie de notre politique. Par exemple, lors de la pandémie de Covid-19, nous avons soutenu différentes entités, non seulement nos employés, mais nous avons également participé à l'effort de solidarité nationale en fournissant des masques », explique-t-il. Il est à noter que des vivres ont également été distribués aux employés de cette société, une tradition qui perdure lors de la fête nationale et de la fête de la nativité.