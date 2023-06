Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 25 Juin2023

Sénégal : Affaire troisième mandat- Macky Sall apportera sa réponse dans un discours à la nation

Le dialogue national entamé le 30 mai s’est achevé ce samedi 30 juin. Les commissions du dialogue national ont remis leurs recommandations au président Macky Sall des mains de Moustapha Niasse, le président du comité de pilotage, et de Marie-Angélique Savané, la présidente de la commission de synthèse. Au total, 270 recommandations sur de nombreux domaines de la vie publique. Le président a parlé d’un nouvel élan pour préserver l’essentiel, « c’est-à-dire, la forme républicaine de l’État, la paix civile, la stabilité, la sécurité de notre pays ». Le président a annoncé la création d’un comité de suivi pour mettre en œuvre ces nombreuses recommandations. Très attendu sur sa décision de briguer ou non un troisième mandat à la légitimité contestée, le président Macky Sall a promis des réponses. « Je vais répondre parce que maintenant le moment est venu pour répondre », a-t-il commencé, sous les approbations, « mais ce n’est pas aujourd’hui. Je ferai un discours à la nation. J’apporterai ma réponse, qui ne peut pas répondre du contexte dans lequel nous évoluons » mais « d’un choix libre, souverain, qui s’exercera et qui sera expliqué au pays, quel qu’il soit et qui sera assumé ». (Source : Rfi)

Mali : Retrait de la Minusma - Le PARENA appelle à un dialogue constructif

Dans un communiqué daté du 24 Juin 2023, Le Parti pour la renaissance nationale (PARENA) a vivement encouragé les autorités transitoires à poursuivre un dialogue constructif avec l’ONU pour le renouvellement du mandat de la Minusma. Selon les données fournies par le PARENA, 55% des 11 676 soldats déployés sous le drapeau de l’ONU au Mali sont originaires d’Afrique. De même 62% des 1 588 membres de "UN Police" au Mali sont des policiers africains. Tout en rendant hommage aux frères africains tombés au combat pour préserver la liberté du Mali, le Parti a averti que le pays devrait éviter de s’isoler davantage en rompant les liens avec les pays frères qui ont toujours témoigné de leur sollicitude. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Défis sécuritaire et politique- Les Nations unies renouvellent leur solidarité à Ouagadougou

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a reçu en audience, ce jeudi en fin de matinée, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies et Chef du bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Leonardo Santos SIMAO.A l’issue de l’audience, l’émissaire onusien dit être venu réaffirmer « la disponibilité des Nations unies et toutes ses agences et institutions d’aider le pays à surmonter les difficultés et les défis du moment », aussi bien sur le plan économique, politique que social. Les Nations unies entendent donc apporter leur soutien au Burkina Faso qui fait face actuellement à des défis importants. (Source : aouaga.com)

Niger : Cour de justice de la Cédéao- Le gouvernement Nigérien ratifie le Protocole additionnel

Le gouvernement du Niger a ratifié, le vendredi 23 juin 2023, le protocole additionnel portant amendement de l’article 3 paragraphes 1, 2 et 4, de l’article 4 paragraphes 1, 3 et 7 et de l’article 7 paragraphe 3 du protocole relatif à la Cour de Justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), signé par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Cédéao, le 14 juin 2006 à Abuja (Nigéria). Selon les explications du gouvernement nigérien l’objectif du Protocole Additionnel, objet du présent projet de loi, est de doter la Cour de Justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, de structures fonctionnelles et de ressources humaines adéquates. (Source : aniamey.com)

Côte d’Ivoire : Faits divers- Il tentait de voler le mouton de la Tabaski

K.K.G a été interpellé par une équipe de patrouille du Commissariat de police de Soubré, le mercredi 21 juin 2023 aux environs de 18h. Alors qu'il avait déjà en main le mouton de la Tabaski sur son épaule et qu’il l'emportait. Interrogé sur la propriété du mouton, il explique aux forces de l’ordre qu’il avait voulu le chasser. Car celui-ci tentait de renverser une moto en stationnement. Selon la police qui rapporte les faits, l'individu n'était pas à son premier forfait. K.K.G avait déjà été déféré pour le vol de deux autres moutons. La fête de la Tabaski étant prévue le mercredi 28 juin 2023, en Côte d'Ivoire, plusieurs fidèles musulmans se sont déjà apprêtés en achetant leur mouton pour le sacrifice. (Source : Fratmat.info)

Guinée : Forces vives de Guinée- Des tensions au sein du bloc anti-junte…

Que se passe-t-il au sein des forces vives de Guinée ? L’unité souvent présentée aux yeux de l’opinion est-elle de façade ? Il y a des signes qui le laissent le croire. Ce bloc politique constitué de quatre coalitions politiques et des organisations de la société civile laisse apparaître des indices de fébrilité. Au sein de cette large coalition, dont les membres disent avoir des revendications communes, chacun semble se battre pour sa propre chapelle. C’est du moins ce que laisse entendre le parti d’Alpha Condé, une des grosses pointures du bloc. « On n’est pas au sein des forces vives pour du copinage ou autre chose. Nous sommes là-bas parce que nous voulons la libération des cadres du Rpg arc en ciel injustement emprisonnés », a dardé Lansana Komara, un des hauts dirigeants du parti. Depuis la libération des leaders du Fndc (front national pour la défense de la constitution), l’on sent une certaine frustration dans les rangs de l’ex- parti au Pouvoir. (Source : africaguinee.com)

Sierra Léone : Après le vote- Le dépouillement…

Ils étaient environ 3,4 millions de votants appelés aux urnes pour choisir entre 13 candidats à la fonction suprême, dont le président sortant, Julius Maada Bio. Le dépouillement a commencé à la fermeture des bureaux de vote samedi, et les premiers résultats devraient être connus dans les prochaines heures. Un candidat doit recueillir 55% des votes valables pour être élu au premier tour. La commission électorale a indiqué sur Twitter que le vote s’est fait de « manière pacifique » mais a été marqué par « des problèmes logistiques » dus à l’arrivée « tardive » du matériel électoral dans des zones où le vote a été prolongé. Le secrétaire général du parti de l’opposant Samura Kamara, Lansana Dumbuya, s’est plaint d’un vote ayant commencé « tard, très tard » dans des fiefs de sa formation contrairement aux zones sous contrôle du pouvoir. (Source : Jeuneafrique.com)

