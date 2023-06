Sénégal: [Arrêt sur image] Clôture de la Semaine nationale de l'enfant - Les FDS en parfaite communion avec les enfants sénégalais !

Tout est bien qui finit bien! Au terme d'une semaine d'intenses activités de mobilisations sociales, de plaidoyer et de sensibilisation pour la cause de l'enfant sénégalais, à travers des manifestations tenues sur l'ensemble du territoire national, les acteurs engagés en faveur de la protection de l'enfance se sont retrouvés au Monument de la Renaissance pour la clôture en beauté de la 35ème édition de la Semaine nationale de l'enfant.

Cette activité s'est déroulée avec la participation de Monsieur Biram Faye, Ministre auprès du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, du Gouverneur de la Région de Dakar, Al Hassan Sall, de l'adjointe au Préfet de Dakar, du Sous-Préfet des Almadies, de l'Administrateur du Monument de la Renaissance, du représentant des enfants, d'associations d'enfants et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers.

Mais, il faut surtout noter la présence remarquée et remarquable des éléments de la Gendarmerie de Ouakam. Ce qui justifie que les Forces de défense et de sécurité (Fds), au-delà de leur mission régalienne de maintien de l'ordre public et à la sûreté des personnes et de leurs biens, mènent des actions humanitaires pour le compte de toute la communauté, particulièrement des couches vulnérables.

Directrice de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants (Dppe), Diéguy Diop Fall a salué cette communion entre les gendarmes et les enfants, leaders de demain. « Cela prouve que ces forces de l'ordre sont là aussi pour la communication et surtout pour les enfants du Sénégal et elles l'ont démontré à travers leurs actes hautement symbolique », a-t-elle déclaré. Elle considère que c'est pour cette raison qu'ils méritent « respect » et « considération » surtout dans un contexte mondial marqué par des incertitudes.

Quoi qu'il en soit, les Forces de l'ordre de défense et de sécurité continuent de prouver leur professionnalisme et leur intégrité mais et surtout magnifier la manière dont les FDS ont su maîtriser les récents évènements survenus au Sénégal, en début juin 2023.