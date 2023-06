Mali: El Bilal Touré - L'Italie fait les yeux doux au Malien

Selon Fabrice Hawkins, journaliste à RMC Sport, l'AC Milan et l'Atalanta ont jeté leur dévolu sur le jeune attaquant prometteur d'Almeria, El Bilal Touré (21 ans), afin de renforcer leurs options offensives. Les clubs ont jeté leur dévolu sur l'international malien après avoir échoué à s'attacher les services de Marcus Thuram du Borussia Mönchengladbach.

El Bilal Touré, qui a rejoint Almeria en provenance du Stade de Reims (Ligue 1) l'été dernier pour un montant de 8 millions d'euros, a attiré l'attention de plusieurs clubs de premier plan grâce à ses performances en Liga. Naples ferait également partie des clubs intéressés par le talentueux attaquant.

L'Atalanta aurait fait une tentative pour obtenir la signature de l'attaquant en lui offrant un contrat lucratif de cinq ans avec un salaire mensuel net de 125 000 euros. Le club basé à Bergame, connu pour son style de jeu offensif, considère le joueur de 21 ans comme un ajout précieux à son équipe et espère finaliser la transaction rapidement.

De son côté, l'AC Milan, qui cherche à renforcer ses options offensives après avoir perdu Thuram, a identifié le Malien comme une cible potentielle. Les Rossoneri sont désireux d'ajouter son énergie et ses talents de buteur à leur équipe, alors qu'ils visent à disputer des titres lors de la prochaine saison.

Cependant, l'AC Milan et l'Atalanta doivent négocier une indemnité de transfert avec Almeria. Le club espagnol chercherait à obtenir une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros pour le natif d'Adjamé, compte tenu de ses performances impressionnantes et de son potentiel de croissance.

Au cours de la saison actuelle, Touré a eu un impact significatif pour Almeria, en disputant 21 matches en Liga. Il a démontré son talent de buteur en trouvant le chemin des filets à sept reprises, tout en délivrant deux passes décisives à ses coéquipiers, lit-on sur les-transferts. À seulement 21 ans, les performances de la pépite mal ont attiré l'attention de grands clubs européens, ce qui laisse présager un avenir radieux pour cet attaquant prometteur.

Au fur et à mesure que les négociations se déroulent, il reste à savoir quel club s'attachera les services d'El Bilal Touré. L'intérêt de l'AC Milan et de l'Atalanta pour le talentueux attaquant reflète leur ambition de renforcer leur potentiel offensif, tandis que celui de Naples vient s'ajouter à la concurrence pour sa signature. Les fans et les passionnés de football attendront avec impatience les prochains développements de ce qui promet d'être une saga de transfert passionnante.