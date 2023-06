Ethiopie: Le Vise Premier ministre et Ministre des affaires étrangères Demeke déclare qu'il est essentiel de comprendre la dynamique mondiale pour protéger l'intérêt national

<strong>Addis Ababa le — Le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, Demeke Mekonnen, a souligné la nécessité de protéger les intérêts nationaux et de renforcer les activités diplomatiques en s'appuyant sur la compréhension de la dynamique mondiale et régionale actuelle.

Un forum consultatif sur la diplomatie éthiopienne est en cours. Il vise à examiner l'évolution de la dynamique régionale de la Corne de l'Afrique et ses implications pour les relations étrangères de l'Éthiopie.

Le forum sert également à partager les opinions des experts sur les défis contemporains du monde et la position de l'Éthiopie.

Des hauts fonctionnaires, des ambassadeurs, des diplomates chevronnés, des chercheurs et des universitaires participent à la réunion.

Lors de l'ouverture de la réunion, M. Demeke a déclaré que ce forum consultatif était crucial pour l'élaboration d'un plan diplomatique pour la prochaine année éthiopienne et pour la mise en oeuvre des activités ultérieures.

Le forum est également plus important que jamais pour protéger les intérêts nationaux du pays, forger des partenariats, accroître les amitiés et gagner en influence sur la scène internationale en comprenant les situations mondiales et régionales actuelles, a-t-il ajouté.

Le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères a souligné qu'il fallait plus que jamais intensifier les efforts diplomatiques pour préserver les intérêts nationaux de l'Éthiopie en comprenant les situations régionales et mondiales actuelles.

Notant que la voie diplomatique de l'Éthiopie a été confrontée à de nombreux défis au cours des trois dernières années, il a cependant déclaré que les défis et les pressions ont été évités grâce aux efforts coordonnés et au travail acharné des diplomates et de la diaspora éthiopienne, ainsi que de la population.

Alors que nous sommes témoins d'un ordre mondial imprévisible et changeant, M. Demeke a souligné l'importance de la sagesse et de la réflexion dans l'approche des situations.

Notant que le travail diplomatique exige de s'engager à défendre l'intérêt national, il a déclaré qu'il était nécessaire de bien comprendre la situation actuelle et d'élever le pays.