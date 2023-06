Afrique: Le sommet de Paris pour le nouveau pacte mondial de financement a convenu d'augmenter le financement des pays en développement, déclare le ministre des finances

<strong>Addis Ababa le — Le ministre des finances, Ahmed Shide, a déclaré qu'un accord avait été conclu pour augmenter le financement du développement des pays en développement, y compris l'Éthiopie, lors du sommet pour un nouveau pacte mondial de financement à Paris.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a participé au Sommet pour un nouveau pacte mondial de financement à Paris, en France.

En marge du sommet, le premier ministre a conclu un accord avec les dirigeants des pays et des institutions financières internationales sur l'ajustement de la dette et l'obtention d'un nouveau soutien financier au développement macroéconomique.

Le ministre a précisé qu'il avait été convenu, lors du sommet, d'augmenter de manière significative le financement du développement des pays en développement, y compris des pays africains.

Les organisations financières internationales, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ont été invitées à investir massivement dans des programmes de développement visant à réduire la pauvreté dans les pays à faible revenu et à mettre en oeuvre des réformes axées sur cet objectif, a déclaré le ministre des finances.

En outre, M. Ahmed a souligné qu'il a été décidé d'entrer dans la phase pratique des accords conclus par le passé sur le changement climatique.

D'autre part, il a rappelé que de nombreux pays en développement sont sous pression en raison de la pandémie de COVID-19, de la guerre entre l'Ukraine et la Russie et des fluctuations économiques internationales.

En conséquence, un consensus a été atteint pour réduire le fardeau de la dette et procéder à l'ajustement de la dette des pays, et l'Éthiopie bénéficiera grandement de la réduction du fardeau de la dette et de la décision d'ajustement de la dette.

M. Ahmed a révélé que le Premier ministre Abiy a également présenté le succès de la réforme nationale et de l'initiative "Green Legacy" lors du sommet, et qu'il a été apprécié.

Si l'initiative reçoit un soutien financier international, l'Éthiopie est déterminée à redoubler d'efforts pour l'étendre à la région et à l'Afrique, a-t-il déclaré.

Dans le domaine de l'agriculture, outre l'arrêt des importations de blé, l'Éthiopie a commencé à exporter vers les pays voisins et les organisations internationales.

Par ailleurs, on apprend que le premier ministre a discuté avec les dirigeants de plusieurs pays et institutions internationales et a conclu des accords bilatéraux et multilatéraux sur le soutien au financement du développement.

Lors de sa discussion avec le dirigeant français Emmanuel Macron, le président a assuré le premier ministre que la France aiderait l'Éthiopie à obtenir un soutien financier.

Le premier ministre Abiy a également eu une discussion fructueuse avec le nouveau président de la Banque mondiale, Ajay Bangan, et la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.

Notant que le nouveau président de la Banque mondiale a annoncé qu'il se rendrait bientôt en Éthiopie, le ministre des finances a déclaré que la Banque mondiale était parvenue à un consensus sur la poursuite de son soutien financier à la deuxième phase de la réforme économique nationale de l'Éthiopie et à ses programmes de développement à grande échelle.

Le directeur général du FMI a confirmé que le FMI reconnaît que l'Éthiopie a une population importante et qu'elle mène un développement efficace, et qu'il est intéressé par l'allègement de la dette et le soutien macroéconomique.

Selon M. Ahmed, le rôle de leader de l'Éthiopie dans les domaines du climat mondial, de la production agricole et de la paix et de la sécurité régionale a été mis en avant lors du sommet.

Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Mamo Mehretu, a déclaré pour sa part que le sommet avait permis de renforcer les relations de l'Éthiopie avec les institutions financières internationales.

Ce sommet a permis à l'Éthiopie de participer activement aux questions liées à son intérêt national en termes de finances internationales, y compris la collecte de ressources financières supplémentaires, sur la base de la demande, a-t-il ajouté.

La prévention du changement climatique, la réforme des institutions financières et la réduction de la dette des pays en développement étaient les principaux points à l'ordre du jour du sommet financier de Paris.