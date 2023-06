Algérie: Exploitation de la mine de Gara Djebilet-Ouest - Accord de partenariat entre 'FERAAL' et 'CMH'

TINDOUF — Un accord de partenariat a été signé, samedi à Tindouf, entre l'Entreprise Nationale de Fer et d'Acier (FERAAL), et le consortium chinois (CMH), portant exploitation des minerais de fer de la mine de Gara Djebilet-Ouest et valorisation de sa production à travers la construction d'une usine de production de plaques d'acier à Bechar.

L'accord a été signé par le PDG de FERAAL, Ahmed Benabbes, et le président de "CMH", Zhou Zhipeng, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence du PDG du groupe public Manadjim El Djazair "MANAL", Mohamed Sakhr Harami, de la Directrice générale des mines au ministère de l'Energie et des Mines, Nadjiba Bourenane, et du wali de Tindouf, Mohamed Mokhbi.

Selon les explications fournies lors de la cérémonie de signature, cet accord vise à extraire 2 millions de tonnes de minerai de fer par an à partir de la mine de Gara Djebilet-Ouest à l'horizon 2026, avant d'atteindre une capacité d'extraction annuelle de 50 millions de tonnes de minerai de fer à l'horizon 2040.

La mise en oeuvre de ce projet intégré de développement minier et métallurgique devrait contribuer considérablement à la réduction des émissions de carbone et à la réalisation du développement durable dans l'industrie du fer et de l'acier à l'échelle mondiale, outre de réaliser des revenus importants à l'Algérie.

Ce projet, souligne M. Harami "s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie adoptée par le ministère de l'Energie visant la concrétisation de la feuille de route du Gouvernement en termes de valorisation des ressources minières et la réalisation des mégaprojets".

"Le projet de valorisation de la mine Gara-Djebilet permettra dans ses premières phases d'assurer la matière première pour toute l'industrie sidérurgique en Algérie qui nécessite des quantités considérables", a-t-il précisé.

Et d'ajouter que l'Algérie avait importé l'année dernière 1,2 mds USD de matières premières en fer, rappelant que les investissements en la matière qui seront parachevés à l'horizon 2025 permettront d'assurer 2 mds USD de matière première.

Pour ce qui est de la main d'oeuvre recrutée dans ce projet, M. Harami a assuré qu'elle sera, dans sa majorité, algérienne au vu des compétences acquises par FERAAL dans le domaine de l'extraction de la matière première.

Par ailleurs, l'activité transformation nécessite une main d'oeuvre chinoise avec la formation progressive des algériens dans ces techniques, a poursuivi le PDG de MANAL.

S'exprimant à l'occasion, le wali de Tindouf a affirmé que les projets Gara-Djebilet et la voie ferrée Tindouf-Béchar sont à même de créer une dynamique et un développement économique dans la région outre de grand nombre de postes d'emploi.