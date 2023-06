Algérie: Le renforcement du parc hôtelier fera de Tlemcen une destination touristique par excellence

TLEMCEN — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Mokhtar Didouche a affirmé samedi à Tlemcen que le renforcement du parc hôtelier fera de la wilaya de Tlemcen une destination touristique par excellence.

Dans une déclaration à la presse à la station thermale de la commune de Hammam Boughrara, en marge de sa visite de travail et d'inspection de deux jours dans la wilaya, le ministre a indiqué que ce parc verra une extension à la faveur des projets en cours de réalisation, dont ceux liés aux hôtels du secteur privé, des établissements touristiques publics, qui ont été aménagés de manière moderne.

M.Didouche a ajouté que les plages de la wilaya de Tlemcen sont prêtes pour accueillir les estivants à la faveur des efforts déployés par les autorités et des services de la wilaya pour les aménager et les nettoyer, avant le lancement de la saison estivale.

Le ministre a inspecté, au premier jour de sa visite à la plage de Marsa Ben M'hidi, le chantier de réalisation d'un hôtel touristique, ainsi que la plage de Ouled Benayad relevant de la commune de Souk Tleta.

Il a ensuite procédé à l'inauguration d'un hôtel dans la commune de Maghnia et s'est enquis de la situation de l'hôtel de la Tafna de cette commune. Mokhtar Didouche a également visité la station thermale de la commune de Hammam Boughrara et la citadelle d'El Mechouar, avant d'inspecter l'annexe de l'Institut national d'hôtellerie et du tourisme de la wilaya de Tizi Ouzou à Tlemcen, ainsi que et la mosquée et le mausolée de Sidi Boumediene et l'hôtel du plateau Lalla Setti.

Le programme du deuxième jour de la visite du ministre porte sur les cérémonies de célébration de la Journée nationale du tourisme au palais de la culture Abdelkrim Dali, la visite d'expositions d'opérateurs économiques, partenaires touristiques et artisans et la remise du prix du concours de vidéos promouvant les destinations touristiques de l'Algérie, ajouté à cela la distinction du personnel du secteur admis à la retraite et la visite d'une exposition du costume traditionnel et de la nouba andalouse au niveau cet établissement culturel.