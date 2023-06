Tunisie: FIC - L'Américain Ben Harper en concert le 30 juillet à Carthage

TUNIS — L'Américain Ben Harper, auteur compositeur interprète, se produira dans un concert solo, prévu le dimanche 30 juillet, sur la scène de l'Amphithéâtre romain de Carthage qui accueillera comme chaque année le Festival International de Carthage (FIC).

Six autres spectacles de musique ont été auparavant annoncés dans le cadre de la 57ème édition du FIC qui aura lieu du 14 juillet au 19 août 2023. L'humour sera également au rendez-vous, à « La nuit du rire à Carthage » prévue le 17 juillet, avec la participation des humoristes Booder, Nidhal Saadi, Laurie Peret, Saïdou Abatcha, Tareek et AZ.

Selon le site de l'artiste,Tunis sera la dernière étape de la tournée estivale de Ben Harper en dehors des Etats-Unis. Son premier concert est prévu le 30 juin à Paris pour une tournée qui couvrira ensuite plusieurs autres villes européennes.

Ben Harper, Benjamin Charles Harper, est né le 28 octobre 1969, en Californie. Influencé par Jimmy Hendrix, Bob Marley et Marvin Gaye ; Harper a sorti 11 albums en une quinzaine d'années, notamment le très engagé « Fight for your mind «.

A l'origine d'une musique métissée, Ben Harper puise dans tous les styles musicaux, il navigue aussi bien dans le blues que dans le gospel, le funk, le reggae, la soul ou le rock, et excelle dans l'art de la slide guitar, un style de jeu hérité des joueurs de blues du Mississipi.

Révélé au grand public en 1997 avec l'album « The will to live« , Ben Harper, en somme, il fait corps avec la musique ; il a déjà derrière lui une belle expérience du milieu artistique. Charismatique chanteur et guitariste américain, Benjamin Chase Harper officie au sein du groupe Ben Harper and the Innocent Criminals.

Après « La Hadhra » en 2022, un show soufi revisité qui est vieux de plus de trente ans, Fadhel Jaziri est de retour cette année à Carthage. Son nouveau spectacle « Mahfel » fera l'ouverture du festival dans la soirée du vendredi 14 juillet.

L'Espagnole d'origine équato-guinéenne Buika (vendredi 21 juillet), l'Egyptien Ahmed Saad (samedi 22 juillet), Nordo (le 26 juillet) et le Syrien Nassif Zeitoun (le samedi 29 juillet) sont également à l'affiche. Pour son premier spectacle en Afrique, l'Anglais Rag'n Bone Man se produira dans la soirée du mardi 8 août.

Les tarifs des spectacles annoncés varient entre 30 dinars pour les spectacles tunisiens, 40 et 60 dinars pour les spectacles étrangers.

Depuis sa création en 1964, le FIC a toujours constitué une plateforme pluridisciplinaire pour la promotion de la culture et des créations des artistes confirmés et émergents issus des quatre coins du monde. Le festival présente une programmation assez variée axée sur la musique et ouverte sur d'autres formes d'art comme le théâtre, le cinéma, le ballet et les arts de la scène.

Pour la deuxième année consécutive, le FIC sera dirigé par l'artiste pluridisciplinaire Kamel Ferjani qui est musicien, compositeur et chef d'orchestre.

Le festival est organisé chaque année à l'Amphithéâtre romain de Carthage, situé au coeur du site archéologique de Carthage qui est classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Prochainement, une conférence de presse aura lieu pour annoncer le programme complet de cette édition 2023 du FIC.