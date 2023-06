Tunisie: JAP-2023 - Cérémonie d'ouverture de la 2e édition des Jeux Africains de Plage

TUNIS — Le coup d'envoi de la deuxième édition des Jeux Africains de Plage (JAP-2023) organisés du 23 au 30 juin dans la ville de Hammamet a été donné vendredi soir, au cours d'une cérémonie organisée au Théâtre de plein air de la ville côtière tunisienne.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre du Tourisme, Mohamed Al Moez Belhassine, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, du président du Comité National Olympique Tunisien (CNOT), Mehrez Boussayène, également président du comité d'organisation des JAP-2023, ainsi que du président de l'Association des Comités Nationaux Olympiques Africains (ACNOA), Mustapha Berraf, et de la gouverneure de Nabeul, Sabah Mallak.

Plusieurs ministres de sport des pays africains et des représentants des comités nationaux olympiques africains et des structures olympiques continentale et internationale ainsi que des sportifs, des accompagnateurs et des représentants des médias ont également assisté à cette fête dont l'ouverture a été marquée par la levée du drapeau tunisien accompagnée de l'hymne national joué par la troupe de l'Armée Nationale, suivie de l'hymne olympique.

Dans son allocution de bienvenue, le président du CNOT et du COJAP-2023 a souligné la fierté de la Tunisie d'accueillir les peuples du continent, mettant l'accent sur l'importance de telles occasions sportives et olympiques dans le rapprochement des jeunes des pays africains et la diffusion de la culture de tolérance et de paix entre les peuples.

De son côté, le président du Comité International Olympique, Thomas Bach, a exprimé dans une intervention par visio-conférence, sa considération à la Tunisie pour l'organisation de cette deuxième édition et pour lui avoir garanti les meilleures conditions de succès.

Il a indiqué que l'évènement dépasse l'aspect sportif des jeux pour inclure également les spécificités culturelles des pays africains et la diffusion des principes sportifs olympiques de solidarité, de tolérance et de paix entre les peuples africains.

Il a également souligné la place importante des Jeux Africains sur la scène sportive mondiale, soulignant que les Jeux de Hammamet seront l'occasion pour les athlètes africains de bien se préparer pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Le président de l'ACNOA, Mustapha Berraf, a pour sa part félicité l'ensemble des 54 Comités Nationaux Olympiques Africains participants pour leurs efforts et leur engagement à mettre en oeuvre une vision globale conforme aux valeurs et principes olympiques internationaux et à diffuser une culture de tolérance et de paix.

Sur la scène du théâtre de plein air de Hammamet, les drapeaux des 54 pays participant à cet événement africain flottaient.

Les invités de la Tunisie ont eu au menu un spectacle varié qui a traduit la diversité culturelle africaine et les caractéristiques les plus marquantes de la culture nationale tunisienne.

En ouverture de ce spectacle, l'artiste Lotfi Bouchnak a interprété une chanson spéciale pour cet événement, intitulée « Afrique, Ô Continent des Patries », dans laquelle il a chanté l'Afrique et sa culture basée sur la diversité et la coexistence pacifique entre les peuples.

Le spectacle d'ouverture conçu et dirigé par l'artiste Sélim Sanhaji, a compris également des tableaux de danse folklorique tunisienne et africaine assurés par la Troupe nationale folklorique et d'autres groupes de gymnastique et de danse moderne.

L'artiste Lotfi Bouchnak est revenu ensuite sur scène pour clôturer la cérémonie par sa chanson « Yal Khadra ».

Les deuxièmes Jeux Africains de Plage enregistrent, rappelle-t-on, la participation de 1100 athlètes dans plusieurs disciplines, représentant 54 Comités Olympiques Africains.

La cérémonie d'ouverture des Jeux a été associée à la célébration du 75e anniversaire de la Journée olympique, qui a été organisée par le CNOT, vendredi dans la ville de Hammamet.

s-bak