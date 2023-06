Nigeria: Jamilu Collins est « heureux », après son retour d'une blessure

Jamilu Collins est de retour à l'entraînement avec Cardiff City et s'est confié sur sa longue période d'absence, révélant au passage son enthousiasme de retrouver le terrain.

L'arrière gauche de Cardiff City a passé dix mois loin des siens au Cardiff City, après une blessure au ligament croisé contractée le 17 août 2022 contre West Bromwich en Championship. Le défenseur de 28 ans est de retour à l'entraînement avec les Bluebirds, pour les trois matchs de pré-saison de l'équipe anglaise.

« C'est incroyable. Ce fut une longue saison dernière pour moi, donc je me sens vraiment bien de recommencer ma première pré-saison complète avec l'équipe. Je suis vraiment heureux, je suis motivé et je me sens vraiment bien », a déclaré Jamilu Collins à Cardiff City TV.

« C'était difficile, mais c'est ce que nous voulons. Nous devons essayer de voir où sont nos limites. Mais ce n'est que le premier jour. Nous continuerons à travailler de plus en plus dur pour repousser cette limite et atteindre le sommet », a-t-il poursuivi.

Arrivé chez les Bluebirds lors de l'été 2022, Jamilu Collins n'a disputé que quatre matchs, avant de déclarer forfait pour le reste de la saison.