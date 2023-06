Ile Maurice: Au Michigan, la tuberculose détectée chez des primates Mauriciens

Les principaux exportateurs de singes vers les États-Unis sont le Cambodge et Maurice.

Un laboratoire de recherche au Michigan a détecté il y a quelques jours des singes infectés par la tuberculose qui avaient été importés dans le Michigan il y a plusieurs mois. Cette affaire a déclenché une enquête sur la maladie par des responsables de l'État, soulevant des questions de la part des défenseurs des droits des animaux sur les lacunes des tests nationaux. Certains des singes qui se trouvent dans le laboratoire proviennent de Maurice. Selon un article publié sur MLive, un journal en ligne du Michigan, le laboratoire avait été informé depuis quelque temps des cas de tuberculose détectés chez les macaques à Maurice.

MLive rapporte qu'en plus des singes qui ont été testés positifs à la tuberculose dans un centre de recherche de l'ouest du Michigan, deux personnes ont été testées positives, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux de l'État. La tuberculose est une maladie causée par une bactérie qui peut rester inactive chez certaines personnes et causer une maladie grave chez d'autres. C'est une maladie zoonotique, c'est-à-dire qu'elle peut être transmise de l'animal à l'homme, parfois contrôlée par le système immunitaire pendant des années avant de causer des problèmes de santé. Une infection tuberculeuse non diagnostiquée, souligne-t-on, peut fausser les données de recherche et induire les scientifiques en erreur sur les effets des thérapies expérimentales.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Michigan avait été alerté au début de cette année des infections tuberculeuses chez les singes. "At least three macaques wild caught in Mauritius, an Indian Ocean Island nation, and imported to Florida and then Michigan were infected, according to an MDARD report obtained by PETA through a Freedom of Information request", écrit MLive. Ce qui préoccupe, c'est que les singes infectés ont été libérés du U.S. Centers for Disease Control and Prevention avant d'arriver au Michigan et l'on craint que ces singes sont arrivés avec la tuberculose. Sollicité pour plus d'informations, le responsable de Bioculture Ltd, spécialisée dans l'élevage de primates pour l'exportation, est resté injoignable.