Sénégal: 23è Journée de Ligue 1 de football - Duel à distance entre la Linguère et l'As Douanes

L'ouverture, ce samedi, de la 23e journée du championnat professionnel de Ligue 1 offre aux amateurs deux rencontres qui peuvent être décisives dans la course au maintien. Respectivement premier relégable et premier non relégable, la Linguère et l'As Douanes n'ont plus le droit de perdre au risque de se faire larguer. Tout en haut du classement également, Génération Foot et Diambars se livrent un duel sans merci.

Gare au perdant. La Linguère de Saint-Louis (13e, 18 pts) et l'As Douanes (12e, 19 pts) n'ont plus d'autre choix que de remporter leurs prochaines sorties pour rester dans l'élite. Cela commence dès ce week-end. Les Saint-Louisiens se déplacent à Diourbel pour défier la Sonacos (7e, 28 pts). Un match de la peur si l'on sait que la Linguère ne s'est imposée qu'une seule fois en 5 matches (1 nul, 3 défaites) et que les « Huiliers » sont maîtres chez eux. Mais dos au mur, le premier relégable cherchera à repartir avec le gain du match qui lui permettra de céder cette place à l'As Douanes si celle-ci ne s'impose pas devant Dakar Sacré-Coeur (9e, 27 pts) le même jour. Les « Gabelous », qui n'ont récolté que 2 petits points sur 15 possibles, se retrouvent en grand danger au moment de croiser les « Académiciens » de la Sicap qui n'ont perdu qu'un match durant cette période (1 victoire, 3 nul).

Le lendemain, deux autres batailles seront livrées par Génération Foot (1er, 44 pts) et Diambars (2e, 41 pts), mais, cette fois, pour la place de leader. Les « Grenats » vont recevoir l'Us Gorée (8e, 28 pts), avec l'ambition de signer un 7e succès consécutif. Ils en ont les moyens puisqu'ils n'ont plus connu la défaite face aux « Insulaires » depuis 2020 et ils restent sur 6 victoires et 3 résultats nuls en 10 confrontations.

%

Diambars, de son côté, effectuera un court déplacement pour défier la lanterne rouge Cneps Excellence (14e, 11 pts). Les « Académiciens » de Saly doivent enchaîner un second succès pour rester aux basques de Génération Foot, alors que les Thiessois n'ont plus grand-chose à espérer en championnat puisqu'il accuse un retard conséquent de 8 points sur le premier non relégable. Avec 9 unités de retard sur le leader, Guédiawaye Fc (4e, 35 pts) a, peut-être, dit adieu à ses rêves de titre, mais il donnera tout pour se défaire de Teungueth Fc (7e, 29 pts) qui n'a plus rien à perdre. L'As Pikine (10e, 27 pts) battue 0-1 à domicile par Jaraaf, la semaine dernière, tentera de se relever sur la pelouse d'un Stade de Mbour (11e, 23 pts) pas encore sauvé de la relégation.

Enfin, dans un communiqué, la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) informe « qu'en raison du contexte politico-sécuritaire et de la persistance des incertitudes, le match Asc Jaraaf de Dakar-Casa Sports, initialement prévu, dimanche 25 juin, au stade Iba Mar Diop, est reporté à une date ultérieure ».

Programme

Samedi 24 juin 2023

Stade Ely Manel Fall : 17h00 : Sonacos-Linguère

Stade municipal des Parcelles Assainies : 17h00 : As Douanes-Dakar Sacré-Coeur

Dimanche 25 juin 2023

Stade Ibrahima Boye : 17h00 : Guédiawaye Fc-Teungueth Fc

Stade Maniang Soumaré : 17h00 : Cneps Excellence-Diambars

Stade Caroline Faye : 17h00 : Stade de Mbour-As Pikine

Stade Djibril Diagne : 17h00 : Génération Foot-Us Gorée

Stade Iba Mar Diop : 17h00 : Jaraaf-Casa Sports (reporté).