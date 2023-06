Tunisie: Ligue 1 | Play-off - 12e journée - L'ESS reçoit le CA (16h30) - CA - Le dernier sprint !

Malgré les remous internes, les Clubistes espèrent piéger l'Etoile chez elle. Avec quelle énergie et avec quels choix ?

Le dernier sprint du championnat, les Clubistes l'abordent quand même avec une certaine instabilité. D'abord, ces dettes de plus de 6 millions de dinars qu'il faudra payer avant le 30 juin pour pouvoir jouer une compétition continentale (si le classement au bout du championnat le permet bien sûr), et il y a surtout l'épisode de la grève des joueurs pour salaires impayés. Certes, les dirigeants du CA disent avoir trouvé un accord avec les joueurs pour échelonner le paiement des arriérés. Du coup, les joueurs de Saïd Saïbi ont repris aussitôt les entraînements pour préparer le match sûrement le plus important de ce play-off face à l'Etoile. Quatre points séparent les deux clubs avec une Etoile qui a une marge assez rassurante et qui a battu le CA à l'aller. Un CA qui a gaspillé des points qu'il regrette déjà face à l'USTataouine et à l'USM. Deux nuls qui ont coûté très cher aux «Rouge et Blanc» en haut du classement.

La stratégie de Saïd Saïbi ?

Essayer d'évacuer toute tension autour de l'équipe et donner de la motivation pour aller surprendre une ESS déjà sous la pression du résultat. Avec les absences de taille pour blessure de Ghandri, Amri et Kossi, Saïbi devra chercher la meilleure formule pour retrouver l'efficacité et le chemin des victoires.

En défense, on ne doit pas s'attendre à beaucoup de changements avec Hassen, Skander Laâbidi, Chrifi et Taoues certains de partir d'entrée.

A l'entrejeu, la vue est moins claire avec un Ahmed Khelil incertain et un Kossi blessé en sélection. Saïbi attendra jusqu'à la dernière minute pour se décider. Une chose est sûre, Azzouni a de fortes chances de partir d'entrée tout comme Wissem Ben Yahia. Chiheb Laâbidi est lui aussi attendu dans le rôle de milieu offensif libre de mouvements et qui essaye de faire le lien avec les joueurs de l'attaque. Une attaque «rouge et blanc» jusque-là à court de «mordant» et de réussite. Contre l'USM par exemple, le nombre d'occasions était élevé, mais à l'arrivée, un seul but. A ce niveau, Hamdi Laâbidi reste le premier atout clubiste pour le moment : une personnalité et un métier d'un buteur fatal. L'attaquant clubiste est le premier atout pour son équipe, avec, à ses côtés, Dhaouadi qui, malgré le poids des années et la méforme, reste un repère offensif assez crédible pour son entraîneur. Le CA joue gros cet après-midi à Sousse: il a toujours l'espoir (même petit) de disputer le titre, mais au pire des cas, il ne veut pas perdre la seconde place.