Le 24 juin est un jour spécial en Tunisie, où l'Armée nationale tunisienne célèbre son anniversaire, un événement qui rend hommage à des décennies de service et de dévouement envers le pays. Cette occasion est idéale pour réfléchir à l'importance de l'Armée tunisienne dans la protection de la souveraineté nationale, la défense des droits et des libertés, ainsi que son rôle dans la promotion de la stabilité et du progrès.

Un héritage de fierté et de résilience

Depuis sa création le 24 juin 1956, l'Armée tunisienne a joué un rôle vital dans le développement de la nation. Elle a su faire preuve d'une grande résilience et d'un engagement inébranlable envers la protection de la patrie.

Elle a démontré sa capacité à faire face aux défis complexes de l'époque moderne.

De nombreux défis ont jalonné son parcours, mais l'Armée tunisienne a toujours su s'adapter et se moderniser pour répondre aux besoins changeants du pays.

Grâce à son professionnalisme, sa discipline et sa détermination, elle reste un pilier solide de la défense nationale.

Un rôle dans la préservation de la paix et de la stabilité

L'Armée tunisienne a joué un rôle essentiel dans la préservation de la paix et de la stabilité en Tunisie. Elle a été impliquée dans plusieurs opérations de maintien de la paix à travers le monde, démontrant ainsi son engagement envers les valeurs universelles de paix, de justice et de sécurité internationale. Les soldats tunisiens ont été salués pour leur professionnalisme, leur discipline et leur capacité à travailler en étroite collaboration avec les forces internationales.

Au fil des années, l'Armée tunisienne a entrepris des efforts constants pour moderniser ses infrastructures et ses équipements. La Tunisie a investi dans la formation de ses soldats, dans l'amélioration des capacités de renseignement et de défense, tendant ainsi à devenir une armée plus agile et mieux préparée pour faire face aux défis actuels et futurs. La coopération avec d'autres pays et les partenariats internationaux ont également joué un rôle clé dans ce processus de modernisation.

Un pilier de la démocratie tunisienne

Depuis la révolution de 2011, l'Armée tunisienne a joué un rôle crucial dans la consolidation de la démocratie en Tunisie. Elle a défendu les valeurs démocratiques et a contribué à la stabilité du pays pendant les périodes de transition politique. L'Armée tunisienne est restée une institution apolitique, attachée à la défense de la Constitution et à la protection des droits et des libertés fondamentaux.

Alors que l'Armée tunisienne célèbre son anniversaire, le 24 juin, il est important de reconnaître et d'apprécier le rôle crucial qu'elle joue dans la protection de la souveraineté nationale, la préservation de la paix et de la stabilité, et la promotion des valeurs démocratiques.

La Tunisie peut être fière de son armée. «Que ne vive point en Tunisie qui ne sert pas dans ses rangs»

Jied Aouij, directeur général de Femco ltd