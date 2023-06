Tunisie: Ligue 1 | Play-off - 12e journée - L'ESS reçoit le CA (16h30) - ESS - Tout donner...

Ce sera le match le plus important de la saison pour l'ESS avec la réception de son dauphin clubiste. Les joueurs sont avertis, ils ne doivent pas laisser place aux regrets... à quelques pas du titre si l'Etoile gagne et l'EST cale.

L'ESS n'est plus qu'à 3 points du sacre potentiel de champion de Tunisie, à la seule condition de vaincre le CA à l'Olimpico de Sousse et que l'EST ( à 6 points) ne gagne pas face au CSS. Une victoire permet de larguer à 7 points le CA, et de plus de 6 points l'EST en cas de nul ou défaite contre le CSS. Mais le match n'est pas plié d'avance, car le CA a l'ambition de maintenir au moins sa deuxième place pour retrouver la Champions League africaine. Du côté étoilé, «il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué» et dormir sur ses lauriers. Le public qui va venir en masse comme deux semaines auparavant face à l'EST, n'espère que la victoire pour valider l'objectif principal de la saison : une place tout en haut du pavé. Le titre constituerait la cerise sur le gâteau, car le club s'est donné les moyens légitimes et nécessaires afin d'y parvenir. En attendant, seule la vérité du terrain compte et prime sur toute autre considération.

Seule la victoire est belle

Malgré certaines absences de taille comme celles de Soumaïla Sidibé, exclu lors du dernier classico et d'autres joueurs blessés ou réfractaires, le groupe est soudé et uni pour aller chercher la victoire devant le CA. D'autant plus que l'ESS a déjà gagné sur la plus petite des marges, lors du match aller à Tunis, il y a deux mois. Seule la victoire est envisageable car «seule la victoire est belle» comme on dit. Après des séances d'entraînement au stade M'hamed Mâarouf, la session de jeudi s'est déroulée directement sur le terrain du Stade olympique de Sousse, comme pour ne rien laisser au hasard. Pour maîtriser chaque parcelle du pré vert et jouer de façon optimale dans les moindres détails. Sous la férule du coach Faouzi Benzarti qui tient à bien finir sa mission principale de la saison en restant en tête du classement, jusqu'à la dernière journée, l'ESS voit grand. Les défenseurs semblent affûtés et prêts à en découdre avec le onze clubiste, à l'instar de Zied Boughattas, Naouali, Jlassi et Jasser Khemiri qui s'entraînent régulièrement.

La colonie subsaharienne est bien présente avec la sentinelle Jacques Mbé régulier et disponible, mais aussi les attaquants Soumah et Bongonga qui peuvent faire la différence à tout moment malgré leur relégation sur le banc. Youcef Abdelli, Raki Aouani et consorts ne baissent pas le pied et se motivent à leur manière. Oussama Abid, Yassine Chamakhi, Zinedine Boutmene et Louay Ben Hassine doivent également jouer le match à fond et se hisser au niveau du sommet et de l'enjeu du match. Quel que soit le onze rentrant qui va avoir la lourde tâche, tout à l'heure, de réussir une bonne entame de match et de se projeter vers l'avant, tous les joueurs doivent être prêts au niveau technique et mental et donner le meilleur d'eux-mêmes et sans relâche.