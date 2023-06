Tunisie: L'EST reçoit le CSS à Radès (16h30) |Tenir bon surtout !

Troisième au classement avec seulement deux points de retard par rapport au dauphin clubiste, l'EST, qui n'a pas gagné à Sousse, mais qui n'a pas perdu non plus, aspire à remporter le classico. A défaut de ne pas remporter le championnat, il reste néanmoins une place en jeu en Champions League.

Pour les «Sang et Or», un classico en cache un autre. Après s'être déplacé à Sousse lors de la journée précédente, l'EST reçoit cet après-midi le CSS. Troisième au classement à seulement deux points du dauphin clubiste, l'EST, qui n'a pas gagné à Sousse, mais qui n'a pas perdu non plus, aspire à remporter le classico. A défaut de remporter le championnat, vu qu'elle n'a pas son destin en main et que l'octroi du titre de champion de Tunisie dépendra du reste du parcours du leader étoilé, il reste néanmoins une place en jeu en Champions League pour les «Sang et Or» sur la voie d'une saison «sabbatique» en termes de titres.

Une fin de cycle qu'une frange de supporters semble accepter enfin. Une fin de cycle qui a poussé la direction du club à songer à se retirer de la Coupe arabe des clubs champions, mais selon les derniers échos, les responsables du club ont abandonné cette idée bien que le staff technique ne soit pas motivé à disputer cette joute. C'est que l'EST est engagée par un contrat et devra payer une amende de 500.000 dollars en cas de désistement.

Cela dit, staff technique et joueurs restent pour le moment concentrés sur les trois matches restants du championnat avec pour but de tenir bon lors de ces dernières sorties, histoire de terminer la saison sur une note positive, mais aussi assurer une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Les mêmes ou presque...

Tout à l'heure, exception faite de Mohamed Ali Ben Hammouda suspendu, le staff technique alignera la même formation ou presque qui a donné la réplique à l'ESS lors de la journée précédente toujours avec la même philosophie : aligner les meilleurs éléments tout en donnant leur chance à la majorité des joueurs en ce sens que d'ici à la fin du mois, une liste de départs sera préparée en concertation étroite avec le directeur sportif Tarek Thabet, présent aux séances d'entraînements.

Voici, par ailleurs, le onze de départ que devrait aligner Mouine Chaâbani cet après-midi : Mimech, Tougai, Meriah, Bouchniba, Ben Hmida, Coulibay, Ouahabi, El Ayeb (Abed), Ben Romdhane, El Houni et Berrima.