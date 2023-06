Congo-Kinshasa: Kongo-Central - Jean-Claude Mvuemba démissionne de la présidence de l'Assemblée provinciale

Le président de l'assemblée provinciale du Kongo-Central, Jean-Claude Mvuemba, a démissionné de ses fonctions vendredi 23 juin. Il affirme qu'à la suite notamment à des pressions faites sur lui par les élus provinciaux, il a préféré « sauver son honneur et sortir par la grande porte de l'histoire, que de subir des pressions politiques ».

Jean-Claude Mvuemba a aussi déclaré avoir servi la province du Kongo-Central avec dévouement et abnégation à la tête de l'organe délibérant.

D'emblée, il soutient que, durant toute sa vie, il s'est battu avec abnégation, détermination et constance pour le pluralisme politique et la démocratie :

« Aujourd'hui, certains collègues, sans respect des textes légaux régissant le fonctionnement de notre assemblée provinciale, ont initié une simple motion me demandant de démissionner. Moi, Jean-Claude Mvuemba, j'ai servi avec patriotisme et amour notre province. J'ai restauré la paix sociale et la sérénité que personne n'ignore. Malheureusement, à la suite d'une fronde non justifiée, je ne me vois plus en mesure de remplir mes taches de président de l'assemblée provinciale. En conséquence, je vous informe, chers collègues, en ce jour du 23 juin de ma décision de cesser d'exercer mes fonctions de président de l'assemblée provinciale ».

Le président de l'assemblée provincial démissionnaire était visé par une motion de déchéance signée par trente députés provinciaux.

Il estime que sa déchéance est liée au fait d'avoir autorisé son bureau d'initier un contrôle des finances auprès de l'exécutif provincial.