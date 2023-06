Cote d'Ivoire: Infrastructures vertes - Patrick Achi présente le modèle ivoirien à Paris

À Paris où il représente le Président de la République, Alassane Ouattara, à l'occasion du Sommet sur le nouveau pacte financier mondial, le Premier Ministre Patrick Achi a animé, ce jeudi 22 juin 2023, un panel dédié aux infrastructures vertes.

Aux côtés de plusieurs chefs d'État du continent, Patrick Achi a présenté les initiatives de la Côte d'Ivoire en faveur d'infrastructures respectueuses de l'environnement. Au nombre de celles-ci, le Métro d'Abidjan.

« La vitesse d'urbanisation est telle qu'il faut des moyens de transport de masse. À ce niveau, le Président de la République, Alassane Ouattara, a pris l'initiative de deux ambitieux projets d'infrastructures vertes : le BRT et le métro dans le cadre de villes durables », a fait savoir le Chef du gouvernement. Toujours dans le souci de préserver l'environnement, le Président de la République, a rappelé Patrick Achi, a décidé, en 2017, d'interdire l'importation de véhicules de plus de 5 ans.

En outre, a précisé le Premier Ministre, la Côte d'Ivoire a décidé de renforcer ses investissements dans le secteur du transport lagunaire, toujours dans l'optique d'offrir des moyens de transport verts.

Le Sommet sur le nouveau pacte financier mondial, faut-il le préciser, s'achève ce vendredi 23 juin 2023. La cérémonie d'ouverture, qui a eu lieu ce jeudi, a été l'occasion pour le Président français, Emmanuel Macron, de lancer un appel en faveur d'un secteur privé africain plus dynamique.

Le Président français a, en outre, souhaité voir plus de fonds dédiés à la lutte contre la pauvreté et à la protection de l'environnement. « Il y a beaucoup de liquidités dans ce monde, beaucoup d'argent. (...) Je pense qu'on peut beaucoup mieux le faire fonctionner si cet argent et ces liquidités sont au service des progrès de la planète et de ce double défi : pauvreté et biodiversité », a-t-il dit.

Ce sommet réunit une centaine de chefs d'État et de gouvernement. Il a pour but de mettre en place un nouveau système financier international plus inclusif et solidaire.